Tỉnh Đồng Tháp có 175 cơ sở nhà, đất không sử dụng, bỏ trống quá 12 tháng. Các cơ sở đều đã có phương án xử lý được phê duyệt, tuy nhiên vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Chiều 26-11, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về đánh giá tình hình, kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện địa phương có 354 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp (chưa bao gồm 6 cơ sở mới chuyển từ Trung ương), với tổng diện tích đất khoảng 77,73ha. Trong đó, 175 cơ sở không sử dụng, bỏ trống quá 12 tháng. Đến nay, toàn bộ 354 cơ sở đã có phương án xử lý được phê duyệt, tuy nhiên mới hoàn thành xử lý 174 cơ sở, còn 180 cơ sở chưa hoàn thành.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu tại buổi làm việc

Việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư còn gặp một số khó khăn do hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện việc đo đạc, xác định ranh giới; một số cơ sở xuống cấp, không có lợi thế thương mại, khó khai thác hoặc chưa có người đăng ký thuê.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư và các dự án còn vướng mắc. Trong đó, cần chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp với từng trường hợp, phân công rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện, bảo đảm khai thác hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại buổi làm việc

Ông Lê Sỹ Bảy cũng đề nghị Đồng Tháp xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo; đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra còn tồn đọng và tập trung xử lý các kiến nghị sau thanh tra. Đồng thời, địa phương cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tăng cường phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài và đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

QUANG VINH