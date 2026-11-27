Trước nguy cơ cháy, nổ và yêu cầu bảo đảm an toàn cho du khách trong mùa cao điểm cuối năm, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long. Ảnh QUANG PHÚC

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các sở VH-TT-DL và sở du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC, cứu nạn, cứu hộ; yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn cháy, nổ.

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt, hệ thống gas tại khu vực bếp; bảo dưỡng thiết bị, duy trì hoạt động của phương tiện PCCC và thực hiện nghiêm quy trình vận hành nhằm phòng ngừa sự cố. Các khách sạn, khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và cơ sở tập trung đông khách cần bố trí lực lượng PCCC, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, hướng dẫn người lao động xử lý tình huống và chỉ dẫn lối thoát nạn cho khách.

Diễn tập phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn trên tàu du lịch. Ảnh QUANG PHÚC

Các địa phương có hoạt động du lịch đường thủy, biển, đảo cũng được đề nghị rà soát điều kiện an toàn phương tiện, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh, PCCC; hướng dẫn hành khách cách sử dụng áo phao và phương án thoát nạn trước khi khởi hành.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng đề nghị địa phương phối hợp lực lượng công an tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về nguy cơ mất an toàn, cháy, nổ. Khi xảy ra sự cố liên quan đến khách du lịch hoặc cơ sở kinh doanh, cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng và báo cáo cơ quan quản lý du lịch để phối hợp xử lý.

VĨNH XUÂN