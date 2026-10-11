Thực tập có lương: Học để làm, làm để học

Được doanh nghiệp (DN) chi trả lương, phụ cấp trong thời gian thực tập là sự ghi nhận những đóng góp của sinh viên, giúp các bạn tự tin hơn, nâng cao ý thức trách nhiệm và chủ động hơn trong quá trình học hỏi.

Sinh viên làm thật, công ty tạo điều kiện

Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu, sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, đã trải nghiệm công việc thực tế tại Công ty CP Công nghệ UNIT (phường Bàn Cờ, TPHCM) từ tháng 5-2026. Đặc biệt, đi thực tập nhưng Hiếu được trả thù lao.

Theo ThS Phạm An Vương Quốc, Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty CP Công nghệ UNIT, từ đầu năm 2025, DN thực hiện chương trình đào tạo có khung cụ thể, đánh giá đầu vào, đầu ra và định hướng việc làm cho sinh viên sau khi hoàn thành. Suốt 10 tuần thực tập, sinh viên được hệ thống hóa kiến thức, từ lập trình, giao diện, cơ sở dữ liệu đến phân tích yêu cầu, quản lý chất lượng. DN còn thành lập đội ngũ chuyên gia hướng dẫn theo từng chuyên môn. Ngoài được đào tạo, sinh viên còn được nhận phụ cấp khoảng 2 triệu đồng/tháng đối với sinh viên tham gia đầy đủ.

Sinh viên thực tập tại Công ty CP Công nghệ UNIT được trả lương. Ảnh: NGÂN HÀ

Trong 2 tuần cuối, chương trình tập trung vào kỹ năng mềm: trình bày, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm. Sinh viên báo cáo những gì đã học, sản phẩm đã hoàn thành trước hội đồng gồm đại diện ban quản lý và các trung tâm phát triển phần mềm của công ty. Những sinh viên đáp ứng yêu cầu có thể được tuyển chọn vào làm việc.

2 bên cùng đào tạo

ThS Nguyễn Thế Lực, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM), cho hay, sinh viên của trường có cơ hội lớn nhận được lương, phụ cấp và tham gia một số khóa đào tạo khi thực tập tốt nghiệp tại DN. Sinh viên khối ngành kỹ thuật (cơ khí, điện - điện tử) là nhóm có cơ hội nhận lương, phụ cấp cao nhất. Tùy DN và ngành nghề, sinh viên thực tập được hỗ trợ tiền ăn, tiền xăng và chỗ ở. Có DN trả lương bằng mức lương tối thiểu vùng (5.310.000 đồng/tháng) cho sinh viên thực tập tại doanh nghiệp.

Đến thực tập tại các công ty, nhà máy thuộc các KCX, KCN, nhiều sinh viên được giao vị trí như nhân viên tập sự, thử việc, được trả lương hoặc phụ cấp. Sinh viên khối ngành kinh tế, công nghệ và ngoại ngữ thực tập tại các DN, ngân hàng hoặc tập đoàn thương mại lớn cũng được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và nhận phụ cấp hỗ trợ (tiền ăn trưa, xăng xe...) hoặc lương thực tập theo năng lực đóng góp.

Bà Nguyễn Hoàng Phượng Linh, Giám đốc Đảm bảo chất lượng Công ty TNHH CNS Amura Precision (Khu Công nghệ cao TPHCM), cho hay, DN thường xuyên nhận sinh viên thực tập ngành cơ khí, kỹ thuật từ các trường cao đẳng, đại học tại TPHCM. Tùy mức độ đóng góp của sinh viên, DN hỗ trợ cơm trưa hoặc hỗ trợ chi phí 100.000 đồng/người/ngày. “Những sinh viên có đóng góp tạo ra giá trị sản phẩm cao hoặc có sáng kiến, cải tiến được trưởng bộ phận đề xuất với ban giám đốc thưởng dựa trên giá trị tạo ra”, bà Linh cho biết. Đặc biệt, sinh viên từng thực tập tại DN nếu được tuyển chọn sẽ không qua quá trình thử việc.

Hiện tại, mối quan hệ giữa nhà trường và nhiều DN ngày càng gắn kết. Phần lớn DN không chỉ tham gia tuyển dụng mà còn đồng hành với các cơ sở giáo dục thông qua hoạt động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, tổ chức các buổi thực hành thực tế và góp ý xây dựng chương trình đào tạo. Không ít sinh viên được tham gia dự án của DN, nhận phụ cấp, thu nhập trong quá trình thực tập, qua đó tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Việc sinh viên tham gia thực tập và nhận lương, phụ cấp không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế từ sớm, giúp hiểu rõ hơn kỳ vọng của DN, mà còn giúp các bạn rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 280/NQ-CP ngày 23-9-2026 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW (ngày 8-6-2026) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách cho phép các địa phương sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ chi phí cho DN đầu tư nước ngoài đào tạo lao động tại cơ sở đào tạo của DN ở trong và ngoài nước.

NGÂN HÀ