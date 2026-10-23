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Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ bà: NGUYỄN THỊ KIM THANH

Sinh năm: 1945 (Ất Dậu).

Quê quán: xã Đông Minh – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình (cũ).

Đã từ trần lúc:15 giờ 44 phút ngày 22-10-2026 (nhằm ngày 13 tháng 9 năm Bính Ngọ).

Hưởng thọ: 82 tuổi.

Linh cữu quàn tại: Số 29 Phước Hòa 4, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Lễ nhập quan lúc: 12 giờ 00 phút ngày 23-10-2026 (nhằm ngày 14 tháng 9 năm Bính Ngọ).

Lễ động quan lúc: 06 giờ 00 phút ngày 26-10-2026 (nhằm ngày 17 tháng 9 năm Bính Ngọ).

Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Phú Sơn 2, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng.

Tang gia đồng kính báo!

Đại diện gia đình: Con trai Nguyễn Thành Công.

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Đông Minh Ất Dậu Tang gia Kính báo Nhập quan Bính Ngọ Linh cữu Tiền Hải Quàn Hòa Tiến

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