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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây được giao thực hiện Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh. Đây là dự án trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng bồi thường giải phóng mặt bằng lớn, quy mô ảnh hưởng khoảng 1.051 hộ dân, tổ chức.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây thông báo tuyển dụng

Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức triển khai tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng với các thông tin sau:

1. Đối tượng tuyển dụng

- Đối tượng: Người có kinh nghiệm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có kinh nghiệm làm việc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3. Nhu cầu tuyển dụng

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên về kiểm tra, lập hồ sơ bồi thường.

- Nhiệm vụ: Tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo sự phân công của Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng.

- Số lượng cần tuyển: 05 người.

- Chuyên ngành: Quản lý đất đai, Kỹ sư xây dựng, Luật.

4. Hồ sơ ứng tuyển

- Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai.

- Căn cước công dân (bản sao y).

- Hồ sơ chứng minh quá trình công tác có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

5. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ

- Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển: Nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổng hợp – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây – Số 144 Võ Duy Ninh, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người tiếp nhận: Bà Mai Thị Thu Hương (SĐT: 0354.796.102).

- Thời hạn nộp hồ sơ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây tiếp nhận hồ sơ thường xuyên đến khi tuyển đủ số lượng.

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