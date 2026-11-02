Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 185/KH-UBND-KTHTĐT ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây về điều chỉnh Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây về thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây thông báo thu hồi đất đối với các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất tại các Khu phố mới (7 khu phố): 7, 8, 9, 10, 12, 14, 36, các Khu phố cũ (9 khu phố): 3, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 33, 60 để thực hiện Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích đất thu hồi: 0,28ha.

Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây thông báo danh sách các trường hợp chưa được cấp GCN nhưng có phát sinh chuyển nhượng, tặng, cho bằng giấy tay hoặc vi bằng từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày có chủ trương thực hiện dự án (ngày 13/11/2025) thuộc ranh thu hồi Dự án dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Đề nghị các hộ dân kịp thời thông tin (tranh chấp/khiếu nại (nếu có)) đối với khu đất của người đang sử dụng đất trên đến:

Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách địa bàn Phường 19, 21, 25, quận Bình Thạnh cũ. Địa chỉ: 144 Võ Duy Ninh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Trung Nguyên - Chức vụ: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ bồi thường, SĐT: 0903116326; Ông Nguyễn Nam Kha - Chức vụ: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ bồi thường, SĐT: 0908436786

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây, phụ trách địa bàn Phường 22, quận Bình Thạnh cũ. Địa chỉ: 144 Võ Duy Ninh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: Ông Nguyễn Minh Nhật Tuấn – Chức vụ: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ bồi thường, SĐT: 0708.911.950

Sau thời gian đăng báo liên tục 03 kỳ trong thời hạn 15 ngày, nếu không nhận được sự phản ánh có liên quan đến việc sử dụng tại các khu đất có địa chỉ nêu trên: Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây sẽ củng cố thông tin pháp lý về đối tượng sử dụng đất theo quy định của pháp luật.