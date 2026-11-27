Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương – đơn vị trực tiếp quản lý Nghĩa trang Dĩ An (Nghĩa trang Triều Châu) tại khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc rà soát, kê khai phần mộ thuộc diện giải tỏa tại Nghĩa trang Dĩ An (Nghĩa trang Triều Châu).

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương – đơn vị trực tiếp quản lý Nghĩa trang Dĩ An (Nghĩa trang Triều Châu) tại khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo đến Quý thân nhân, gia đình có người thân an táng tại nghĩa trang nội dung như sau:

Hiện nay, một phần diện tích của Nghĩa trang Dĩ An (khoảng 1.300 phần mộ) thuộc phạm vi giải tỏa để thực hiện Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên) theo Thông báo số 13/TB-BQLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Đông Hiệp.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp và tránh nhầm lẫn thông tin, kính đề nghị Quý thân nhân chủ động liên hệ Ban Quản lý Nghĩa trang Dĩ An để được tra cứu hồ sơ gốc, kiểm tra xem phần mộ của gia đình có nằm trong phạm vi giải tỏa hay không. Nếu thuộc diện di dời, Ban Quản lý Nghĩa trang Dĩ An sẽ hướng dẫn chi tiết các bước kê khai và thực hiện thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Thông tin liên hệ tra cứu tại Ban Quản lý Nghĩa trang Dĩ An:

Khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại văn phòng: 0274 3751487.

Cán bộ phụ trách: Ông Lê Hoàng Định – Di động: 0908 611 552.

Thời hạn tiếp nhận Phiếu kê khai: Đến hết ngày 30/11/2026 (tại Ban QLDA ĐTXD phường Tân Đông Hiệp, số 330A ĐT743A, KP. Đông Thạnh 2, P. Tân Đông Hiệp, TP.HCM – ĐT: 0945 643 397 gặp ông Trần Minh Cường).