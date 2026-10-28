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Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận thông báo

Thực hiện Kế hoạch số 508/KH-UBND-QLDA ngày 06/10/2026 của UBND phường Đông Hưng Thuận về tổ chức thực hiện trước điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi để thực hiện dự án Cải tạo rạch Cây Liêm (đoạn từ đường Đông Hưng Thuận 02 đến kênh Tham Lương).

Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận thông báo

UBND Đông Hưng Thuận thông tin các chủ sở hữu nhà đất được nêu sau đây:

Stt
 Thông tin người sử dụng
 Vị trí nhà, đất
 Hiện trạng
1
 - Ông Phạm Mẫn
Địa chỉ: 323 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3 (cũ)
- Bà Hồ Tấn Bích Thủy
Địa chỉ thường trú: 38E, Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1 (cũ).
 Thửa 307, Tờ 69
(Tài liệu 2005)
 Đất nông nghiệp
2
 Ông Lê Minh Tâm
Địa chỉ thường trú: 21/2A Ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn (cũ).
 Thửa 755, Tờ 69
(Tài liệu 2005)
 Đất nông nghiệp

Đến liên hệ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hưng Thuận để thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm (địa chỉ số 116, đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận; liên hệ bà Nguyễn Ngọc Trân – Viên chức Ban QLDA ĐTXD phường, ĐT: 0774.674.090).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực hiện xong việc thông báo trên mà chủ sở hữu nhà đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) không liên hệ thì UBND phường sẽ thực hiện đo đạc, kiểm đếm theo quy định.

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Nam Lân Đông Hưng Thuận Nguyễn Ngọc Trân Lê Văn Sỹ H.Hóc Môn Đường Phan Văn Hớn Bà Điểm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hưng Thuận Phạm Mẫn Lê Minh Tâm Ban QLDA ĐTXD

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