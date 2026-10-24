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Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) thông báo đấu giá

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) thông báo đấu giá tài sản thanh lý sau:

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) thông báo đấu giá

1. Tên tài sản: Lô tài sản thanh lý gồm 11 xe ô tô các loại (5-45 chỗ) và các tài sản thanh lý khác.

2. Giá khởi điểm: 1.310.000.000 VNĐ (Đã bao gồm thuế VAT).

3. Mua hồ sơ: Từ 26-29/10/2026

4. Thời gian xem hàng: 30/10/2026.

5. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: 13 giờ 00 ngày 11/11/2026.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia vui lòng liên hệ:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)

Địa chỉ: Tầng 5, Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Anh Hoàng – 0938533820 Email: Hoangpd@sabeco.com.vn

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