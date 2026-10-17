Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới thông báo

Để có đủ điều kiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp chưa được cấp GCN nhưng có phát sinh chuyển nhượng, tặng, cho bằng giấy tay hoặc vi bằng từ 01/7/2014 đến trước 07/02/2026 và các trường hợp đã cấp GCN nhưng sau đó phát sinh việc chuyển nhượng, tặng cho toàn bộ hoặc một phần thửa đất bằng giấy tay, vi bằng, không công chứng, chứng thực, chưa đăng ký biến động theo quy định thuộc Dự án KĐT mới Bình Quới – Thanh Đa, Ban QLDA ĐTXD phường Bình Quới thông báo:

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 08-8-2025 của UBND TPHCM về duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, Phường 28, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới);

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 07-02-2026 của UBND TPHCM về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 20-3-2026 của UBND phường Bình Quới về thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, phường Bình Quới, TPHCM; UBND phường Bình Quới thông báo thu hồi đất đối với các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất tại các Khu phố 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cũ nay là Khu phố 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM. Tổng diện tích đất thu hồi: 403,41 ha.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM; Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng TPHCM; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường đã thực hiện đăng báo Sài Gòn Giải Phóng 03 kỳ vào các ngày 07/9/2026, 14/9/2026 và 21/9/2026 đối với các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng có phát sinh chuyển nhượng, tặng, cho bằng giấy tay hoặc vi bằng từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày có chủ trương thực hiện dự án (ngày 07/02/2026). Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, các trường hợp thuộc ranh thu hồi Dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa trên địa bàn phường Bình Quới, TP.HCM cụ thể như sau:

1. Danh sách bổ sung các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng có phát sinh chuyển nhượng, tặng, cho bằng giấy tay hoặc vi bằng từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày có chủ trương thực hiện dự án (ngày 07/02/2026), xem tại Danh sách 1.pdf.

2. Danh sách các trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng sau đó phát sinh việc chuyển nhượng, tặng cho toàn bộ hoặc một phần thửa đất bằng giấy tay, vi bằng, không công chứng, chứng thực và chưa đăng ký biển động theo quy định trước ngày có chủ trương thực hiện dự án (ngày 07/02/2026), xem tại Danh sách 2.pdf.

Đề nghị các hộ dân kịp thời thông tin (tranh chấp/khiếu nại (nếu có)) đối với khu đất của người đang sử dụng đất trên đến Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM phụ trách khu phố 7 (KP.11 cũ), khu phố 8 (KP.12 cũ). Địa chỉ: Trường Công Đoàn, lô 7 Cư Xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM. Liên hệ ông Nguyễn Hữu Tùng (0989.708.480).

Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng TPHCM phụ trách khu phố 8 (KP.13 cũ), khu phố 9 (KP.14 cũ), khu phố 10 (KP.15 cũ), khu phố 11 (KP.16 cũ). Địa chỉ: Trường Công Đoàn, lô 7 Cư Xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM. Điện thoại: 02862.490.152.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới: phụ trách khu phố 12 (KP. 17 cũ), khu phố 13 (KP.18 cũ), khu phố 14 (KP.19 cũ); Địa chỉ: cạnh lô G, cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM. Liên hệ ông Cao Quang Tuấn (0903.039.757) phụ trách Khu phố 12 (KP.17 cũ); ông Lý Anh Hào (0915.581.693) phụ trách Khu phố 13 (KP.18 cũ); ông Trịnh Nguyễn Như Hùng (0979.830.343), bà Đỗ Thị Kiều Trang (0337.362.984) phụ trách Khu phố 14 (KP.19 cũ).

Sau thời gian đăng báo điện tử liên tục 03 kỳ trong thời hạn 15 ngày, nếu không nhận được sự phản ánh có liên quan đến việc sử dụng tại các khu đất có địa chỉ nêu trên: Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM; Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng TPHCM và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới sẽ củng cố tính pháp lý về đối tượng sử dụng đất theo quy định của pháp luật.