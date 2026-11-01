Thế giới

Triều Tiên thử bom chùm có khả năng phá hủy mục tiêu rộng 12-13ha

SGGPO

Ngày 1-11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên đã thử nghiệm một loại bom chùm có thể gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật và cam kết sẽ trang bị nhiều loại đầu đạn chùm khác nhau vào cuối năm nay.

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KCNA công bố hình ảnh về cuộc thử nghiệm. Ảnh: KCNA

Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm vào ngày 31-10, nhằm đánh giá khả năng thích ứng với chiến đấu và uy lực của đầu đạn bom chùm gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật. Vụ thử có sự giám sát của Tướng Kim Jong-sik, Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Phó trưởng Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

KCNA nêu rõ các viện nghiên cứu thuộc Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên "xác nhận đầu đạn bom chùm Standard Type 2 có khả năng phá hủy một khu vực mục tiêu rộng 12-13ha với sức mạnh ở mật độ cao nhất". Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên cũng cho biết các đầu đạn bom chùm của nước này được phân thành 4 chủng loại tùy theo mục đích sử dụng. Trong năm nay, các đơn vị có thể lựa chọn cũng như sử dụng tất cả các loại đầu đạn này theo mục đích tác chiến và đặc điểm cụ thể của mục tiêu.

Trước đó, hồi tháng 4, Triều Tiên cũng đã thử nghiệm bom chùm gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Triều Tiên Bom chùm Tên lửa Đạn đạo

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