Hơn 52,7 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm trước thềm bầu cử giữa kỳ

Ngày 1-11, theo tổ chức theo dõi bầu cử Election Lab thuộc Đại học Florida, hơn 52,7 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua thư, mức cao nhất từng ghi nhận trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu cử sớm tại TP Atlanta, Georgia, ngày 30-10-2026. Ảnh: XINHUA

Số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tăng vọt trong bối cảnh cuộc cạnh tranh kiểm soát Quốc hội giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa bước vào giai đoạn quyết định. Hiện đảng Cộng hòa đang chiếm ưu thế với 53 ghế tại Thượng viện, phía đảng Dân chủ có 47 ghế cùng các thượng nghị sĩ độc lập liên kết.

Kênh CNN đưa tin, trong những ngày cuối của chiến dịch, Tổng thống Donald Trump và các nhân vật chủ chốt của đảng Cộng hòa đẩy mạnh vận động tại các bang, kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu nhằm duy trì thế đa số tại Quốc hội. Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ tổ chức các cuộc vận động tại Kansas và Iowa trong ngày 1-11.

Phía đảng Dân chủ, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đang tham gia các hoạt động vận động, chủ yếu tập trung vào những vấn đề như chi phí sinh hoạt, giá năng lượng và chính sách của chính phủ đương nhiệm.

Cử tri Mỹ kiểm tra phiếu bầu cử tại TP Chattanooga, Tennessee, ngày 29-10-2026. Ảnh: XINHUA

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã khởi kiện khoảng 30 tiểu bang và đặc khu Columbia nhằm yêu cầu cung cấp toàn bộ danh sách cử tri.

Trước đó, chính phủ nước này cũng đệ đơn kiện chính quyền bang California để ngăn chặn việc kiểm đếm lá phiếu của hơn 20.000 cử tri đã đăng ký - những người bị cho là chưa xác minh rõ quốc tịch Mỹ.

Diễn ra vào giữa mỗi nhiệm kỳ tổng thống 4 năm, bầu cử giữa kỳ là cơ hội để cử tri Mỹ đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy cầm quyền. Trong đợt bỏ phiếu ngày 3-11 tới, cử tri toàn quốc sẽ bầu toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện; bầu lại 35/100 ghế Thượng viện tại 35 bang và bầu thống đốc tại 36 bang; bầu cử cho các vị trí trong cơ quan lập pháp cấp bang.

PHƯƠNG NAM