Nga, Ukraine nhất trí về sứ mệnh nhân đạo thường xuyên tại Oleshky

Hãng RIA Novosti đưa tin, Nga và Ukraine đã nhất trí tổ chức các sứ mệnh nhân đạo thường xuyên tại thành phố Oleshky, nằm bên bờ sông Dnipro thuộc vùng Kherson, miền Nam Ukraine sau khi hai bên hoàn thành một chiến dịch nhân đạo chung trước đó.

Ủy viên về Nhân quyền của Nga Yana Lantratova và người dân tại thành phố Oleshky. Ảnh: YANA LANTRATOVA/MAX

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ủy viên về Nhân quyền của Nga Yana Lantratova đã chia sẻ hình ảnh về hoạt động hỗ trợ nhân đạo đang được triển khai tại khu vực này, đồng thời khẳng định sứ mệnh nhân đạo này là kết quả của nhiều tháng đàm phán và nỗ lực chung nhằm giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn. Bà Lantratova khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy viên phụ trách vấn đề nhân quyền của Ukraine Dmytro Lubinets trong các nỗ lực chung để trợ giúp cho người dân.

Oleshky đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Ngày 23-10, Nga và Ukraine đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Oleshky để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao viện trợ và sơ tán dân thường. Lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực đến 22 giờ 59 ngày 1-11, giờ Nga (2 giờ 59, ngày 2-11, giờ Việt Nam).

Cổng thông tin UkrMedia.news đưa tin trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga đưa ra tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng chiến trên tất cả các mặt trận ngay lập tức nếu Nga cũng thực hiện tương tự. Quan chức Chính phủ Ukraine cho rằng kết quả ở Oleshky có thể đóng vai trò như một biện pháp xây dựng lòng tin và mở đường cho những bước tiến tiếp theo trong tiến trình hòa bình. "Nếu xung đột có thể chấm dứt ở một nơi thì có thể chấm dứt ở khắp mọi nơi và mãi mãi”, ông Sibiga nói.

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MINH CHÂU