Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308

Chiều 18-8, tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng), nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 đã đạt được trong suốt chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, thăm và làm việc với Sư đoàn bộ binh cơ giới 308, Quân đoàn 12. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu các thế hệ cha anh đã tiên phong trong chiến đấu giành và giữ độc lập, tự do của Tổ quốc, thì thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay phải tiếp tục: Tiên phong trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiên phong trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và tiên phong làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, tiên phong trong thực hiện 3 chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải xây dựng Đảng bộ Sư đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững đoàn kết, thống nhất; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, Sư đoàn 308 là đơn vị bộ binh cơ giới, vì vậy phải đặc biệt coi trọng huấn luyện hiệp đồng giữa con người với vũ khí, trang bị; giữa bộ binh với xe chiến đấu, pháo binh, phòng không và các lực lượng; nâng cao năng lực cơ động đường dài, triển khai nhanh, xử trí linh hoạt các tình huống.

Mỗi cán bộ phải giỏi chỉ huy; mỗi chiến sĩ phải giỏi kỹ, chiến thuật; mỗi kíp xe phải hiệp đồng thuần thục; mỗi phân đội và toàn Sư đoàn phải trở thành một khối thống nhất, có khả năng cơ động nhanh, triển khai nhanh, đánh nhanh, đánh chính xác và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; phải thực hiện cho được yêu cầu: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “đã ra quân là chiến thắng”. Sư đoàn phải khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ số vào chỉ huy, quản lý, huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật. Cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng xung kích; phải hình thành trong sư đoàn một tinh thần mới: Không ngại công nghệ mới, không sợ cái khó, chủ động học cái mới, làm chủ cái mới và biến cái mới thành sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

TTXVN