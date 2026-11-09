Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 9-11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Quốc hội Nhật Bản. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách trước các nghị sĩ Nhật Bản.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke nhấn mạnh, Nhật Bản và Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống, được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị sâu sắc, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước. Quốc hội Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua, cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản khẳng định, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Ông Mori Eisuke bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại Nhật Bản lần đầu tiên trên cương vị mới, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn giá trị và chiều sâu lịch sử của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

53 năm quan hệ ngoại giao cùng những giao lưu giữa hai dân tộc từ nhiều thế kỷ trước đã tạo dựng nền tảng quan hệ quý báu giữa hai nước.

Trân trọng những đóng góp của Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, chuyên gia và nhân dân Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tình hữu nghị hai nước còn được thể hiện rõ nét trong những thời điểm khó khăn. Chính phủ, các tổ chức và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn và ứng phó với thiên tai thông qua các hoạt động rà phá bom mìn, phục hồi chức năng, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam, triển khai các chương trình y tế và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Việt Nam luôn ghi nhớ sự sẻ chia nghĩa tình của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản.



Về kinh tế, Nhật Bản hiện là nhà tài trợ ODA lớn nhất, đồng thời là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về đầu tư, thương mại và hợp tác lao động. Trên nền tảng hữu nghị và tin cậy đặc biệt, Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Nhật Bản trong chặng đường phát triển mới, cùng tạo thêm cơ hội phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, sự ủng hộ và đồng hành của Quốc hội Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước.



Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Trong bối cảnh đó, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới, trong đó Nhật Bản giữ vai trò rất quan trọng.



Chia sẻ định hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Nhật Bản cùng tạo dựng năng lực phát triển mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản phát triển những mối liên kết bền vững giữa các nhà lãnh đạo, giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; để ý tưởng có thể được thử nghiệm, hoàn thiện và đưa vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, minh bạch, có khả năng thích ứng, trên tinh thần hợp tác rộng mở và tuân thủ các cam kết quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng thành viên đoàn cấp cao Việt Nam tại Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Ở cấp độ khu vực, Việt Nam sẽ phối hợp với Nhật Bản bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, phát huy hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tăng cường liên kết kinh tế. Hướng tới Năm APEC 2027, Việt Nam mong nhận được sự hợp tác của Nhật Bản để thúc đẩy những sáng kiến thực chất về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và sự tham gia của doanh nghiệp, người dân vào các cơ hội phát triển.

Về đóng góp cho môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực, Việt Nam trân trọng việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae công bố những cập nhật của Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở tại Hà Nội, vào tháng 5-2026; đánh giá cao việc Nhật Bản coi trọng sức chống chịu và khả năng mỗi quốc gia tự quyết định tương lai của mình. Những định hướng ấy mở thêm cơ hội để hai nước cùng nâng cao năng lực tự chủ, tạo động lực tăng trưởng và thích ứng trước các biến động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng Nhật Bản chủ động đề xuất và triển khai các hoạt động hợp tác đáp ứng những ưu tiên chung của khu vực; mong muốn mỗi bước tiến trong quan hệ hai nước không chỉ tạo thêm cơ hội phát triển cho hai dân tộc mà còn góp phần củng cố một khu vực hòa bình, rộng mở, nơi mọi quốc gia đều được tôn trọng và cùng hưởng lợi từ hợp tác; mong muốn cùng các quốc gia trên thế giới đảm bảo một Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định, hợp tác, an ninh, công bằng, tự do hàng hải và là không gian sinh tồn và phát triển của nhân loại.

Nhấn mạnh việc đặt con người ở vị trí trung tâm và tăng cường gắn kết giữa hai xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tiếp tục tuân thủ pháp luật, tôn trọng văn hóa sở tại, nỗ lực học tập, làm việc và đóng góp cho xã hội Nhật Bản; đồng thời đề nghị các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam hội nhập và phát triển.

Để hiện thực hóa các định hướng hợp tác trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, cụ thể hóa các định hướng chung thành những kết quả thiết thực thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và trao đổi chính sách. Hai bên cần mở rộng giao lưu giữa các cơ quan Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề mới trong phát triển như kinh tế số, chuyển đổi xanh và chính sách xã hội. Thông qua đối thoại nghị viện, những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các thỏa thuận song phương cần được kịp thời phản ánh và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị bằng những kết quả hợp tác cụ thể, hướng tới tương lai trong đó sự phát triển của Việt Nam mở thêm cơ hội cho Nhật Bản và sự phát triển của Nhật Bản tiếp tục đóng góp vào thành công của Việt Nam.

Về phía Nhật Bản, Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tới thăm Quốc hội Nhật Bản; đồng thời trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những ý kiến sâu sắc, gợi mở tầm nhìn cho tương lai quan hệ hai nước trong bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản nhấn mạnh, những năm gần đây, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Nhật Bản không ngừng làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa và giao lưu nhân dân. Chuyến thăm Nhật Bản lần này có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước.



Nhắc lại lịch sử giao lưu lâu đời giữa hai dân tộc, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu đề cập đến “Con đường tơ lụa trên biển”, qua đó nhiều sản phẩm lụa của Việt Nam được đưa tới Nhật Bản.

Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay ngày càng phức tạp, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu bày tỏ tin tưởng, với sự chung sức và đồng hành, Việt Nam và Nhật Bản có thể vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, cùng dệt thêm những sợi tơ mới vào “tấm lụa hữu nghị” giữa hai dân tộc.

Cùng ngày, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Obuchi Yuko cùng 20 thành viên trong ban lãnh đạo chủ chốt của Liên minh, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Takebe Arata và các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước và tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo, thành viên Liên minh, đặc biệt là nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Nikai Toshihiro và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Takebe Tsutomu đối với sự phát triển của quan hệ hai nước trong nhiều thập kỷ qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của bà Obuchi Yuko, Liên minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị, không ngừng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Liên minh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy trao đổi đoàn giữa lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan chuyên môn và nghị sĩ hai nước, nhất là nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện thể chế; đồng thời quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác địa phương trên tinh thần mới về đồng hành, đồng kiến tạo giữa hai nước; đồng thời, mong muốn các nghị sĩ Nhật Bản tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Obuchi Yuko khẳng định Liên minh sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nghị viện, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới thông qua thúc đẩy hợp tác kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư, nguồn nhân lực, giao lưu địa phương và nhân dân...

TTXVN