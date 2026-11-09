Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sắp thăm chính thức Việt Nam

Tối 9-11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sắp thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152, tháng 4-2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13-11.

MINH DUY