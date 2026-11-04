Tổng thống Mỹ cam kết làm việc với đảng Dân chủ tại Quốc hội

Theo kết quả mới nhất cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, tính đến 15 giờ (giờ Việt Nam), đảng Dân chủ gần như nắm chắc đa số tại Thượng viện và Hạ viện. Theo thống kê của truyền hình CNN, tại Thượng viện, đảng Dân chủ có 54 ghế, đảng Cộng hòa 43 ghế, còn 3 ghế chưa được công bố. Trước bầu cử, đảng Cộng hòa nắm 53 ghế, Dân chủ 45 ghế.

Tại Hạ viện, cùng thời điểm, số liệu CNN cho thấy đảng Dân chủ có 228 ghế, đảng Cộng hòa 136 ghế, còn hơn 80 khu vực chưa được công bố. Ngưỡng đa số là 218 ghế, nên đảng Dân chủ đã vượt ngưỡng ngay cả khi chưa hoàn tất kiểm phiếu. Trước bầu cử, đảng Cộng hòa có 218 ghế, đảng Dân chủ 214 ghế.

CBS cho biết, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ làm việc với đảng Dân chủ nhưng cũng sẽ dùng quyền phủ quyết khi cần. Với đa số ghế, đảng Dân chủ có thể chặn các đề cử của Tổng thống D.Trump ở Thượng viện và có cơ hội thông qua luật tốt hơn.

Kết quả do CNN công bố lúc 3 giờ sáng, giờ miền Đông nước Mỹ. Ảnh: CNN

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