Tin tức thế giới nổi bật ngày 4-11

Sáng 4-11, thông tin về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, thỏa thuận an ninh Greenland, vấn đề xử lý hậu tai nạn đường sắt tại Tây Ban Nha, tình hình an ninh tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia và cảnh báo bom trên tàu du lịch neo ở Hy Lạp... là những vấn đề được dư luận thế giới quan tâm theo dõi.

Thủ phủ Nuuk của Greenland. Ảnh: AURORE MARTIGNONI/ỦY BAN CHÂU ÂU, CC BY 4.0.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu quốc hội giữa nhiệm kỳ

Cử tri trên toàn nước Mỹ bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, quyết định toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện. Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát lưỡng viện.

Kết quả bầu cử sẽ tác động trực tiếp đến khả năng thực thi chương trình nghị sự trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Giới quan sát cho rằng phe Dân chủ có cơ hội giành lại Hạ viện, trong khi cuộc đua vào Thượng viện vẫn khó dự đoán. Một số bang có thể mất nhiều ngày kiểm phiếu, nên chưa chắc xác định ngay đảng nào kiểm soát Quốc hội.

Greenland thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và Đan Mạch

Với 16 phiếu thuận, không có phiếu chống và 7 phiếu trắng, Nghị viện Greenland đã thông qua thỏa thuận an ninh ba bên với Mỹ và Đan Mạch.

Thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác an ninh ở Bắc cực và Bắc Đại Tây Dương, mở đường để Mỹ mở rộng hiện diện quân sự, trong đó có khả năng xây thêm căn cứ tại Greenland.

Theo nội dung thỏa thuận, đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ký tại New York hồi tháng 9, Greenland vẫn thuộc chủ quyền Đan Mạch, đồng thời quyền tự quyết của người Greenland được tái khẳng định. Văn kiện vẫn có hiệu lực nếu Greenland lựa chọn độc lập trong tương lai.

Dự kiến ngày 11-11 Nghị viện Đan Mạch sẽ xem xét dự luật và bỏ phiếu ngày 19-11. Thỏa thuận chỉ có hiệu lực sau khi hoàn tất thủ tục nghị viện tại Greenland và Đan Mạch.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha tuyên bố từ chức sau tai nạn đường sắt

Bộ trưởng Giao thông và Di chuyển bền vững Tây Ban Nha Óscar Puente tuyên bố từ chức, nhận trách nhiệm sau hai vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng.

Giải trình trước các nghị sĩ ở Madrid ngày 3-11 giờ địa phương, ông Puente cho biết đã quyết định rời chức vụ ngay sau khi xảy ra vụ va chạm ngày 28-10 gần thị trấn Urda, miền Trung Tây Ban Nha, làm 69 người thiệt mạng. Tuy nhiên, ông tiếp tục công việc để xử lý hậu quả, khởi động điều tra và chỉ đạo các biện pháp hỗ trợ nạn nhân, tăng cường an toàn đường sắt. Ông Puente chưa nêu thời điểm chính thức rời chức.

Đông đảo người dân tập trung trước Tòa thị chính Urda, tỉnh Toledo, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra gần thị trấn này.

﻿Ảnh: EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO / EUROPA PRESS.

Vụ tai nạn tại Urda là thảm họa đường sắt thứ hai trên tuyến Madrid - Seville trong năm nay, sau vụ tai nạn hồi tháng 1 khiến 46 người chết. Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến giảm tần suất chạy tàu trên tuyến này trong thời gian rà soát hệ thống an toàn và hoàn tất lắp đặt hệ thống tín hiệu châu Âu ERTMS.

Nga cáo buộc UAV Ukraine khiến 2 người thiệt mạng gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ban quản lý Nhà máy Zaporizhzhia do Nga điều hành cho biết, một UAV Ukraine đã tấn công ô tô, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một nữ nhân viên nhà máy.

Đây là người thứ ba của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng trong hai tuần qua và là trường hợp thứ 13 kể từ tháng 4. Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Đoàn chuyên gia IAEA kiểm tra khu vực tháp làm mát bị hư hại tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, tháng 9-2024. Ảnh: IAEA/DIEGO CANDANO LARIS.

Nhà máy Zaporizhzhia có 6 lò phản ứng, là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và hiện dừng phát điện. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuần trước xác nhận một nhân viên nhà máy tử vong nhưng không công bố chi tiết. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã nhiều lần kêu gọi các bên kiềm chế hoạt động quân sự quanh cơ sở này.

Cảnh báo bom trên tàu du lịch chở khách Israel ở Hy Lạp

Lực lượng an ninh Hy Lạp đã kích hoạt cảnh báo cao độ tại cảng Syros thuộc quần đảo Cyclades sau khi nhận được thông tin về khả năng có thiết bị nổ gài bên dưới thân tàu du lịch Crown Iris. Tuy nhiên, lực lượng tuần duyên Hy Lạp đã hoàn tất kiểm tra tàu du lịch Crown Iris nhưng không phát hiện vật thể khả nghi.

Tàu treo cờ Panama, do hãng Mano Maritime của Israel vận hành, dự kiến rời Syros đến Haifa (Israel), chở 940 hành khách và 597 thuyền viên. Cảnh báo được một người không rõ danh tính phát qua sóng vô tuyến VHF. Hành khách được đưa xuống tàu để bảo đảm an toàn.

Tàu du lịch Crown Iris, do hãng Mano Maritime của Israel vận hành, neo tại cảng Syros, Hy Lạp sau cảnh báo đánh bom. Ảnh: Cyclades24.Gr.

Lực lượng tuần duyên đã huy động chó nghiệp vụ, thợ lặn và người nhái để kiểm tra. Sau khi kết thúc rà soát, hành khách được phép trở lại tàu và Crown Iris dự kiến tiếp tục hành trình.

VIỆT KHUÊ