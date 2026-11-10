Tổng thống Mỹ nghi ngờ tính minh bạch kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngày 9-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ý nghi ngờ về tính minh bạch của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, trái ngược lập trường chấp nhận kết quả sau thất bại của đảng Cộng hòa trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước truyền thông tại Nhà Trắng ngày 4-11-2026. Ảnh: VCG

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: “Có ai thực sự tin cuộc bầu cử này trung thực không? Tại sao các cuộc thăm dò lại sai đến vậy?”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một số lượng lớn phiếu bầu sớm được đưa vào kiểm đếm, khiến các ứng cử viên không còn cơ hội chiến thắng. Ông Donald Trump cũng đặt nghi vấn về vai trò của máy bỏ phiếu, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể về gian lận hay sai sót kiểm phiếu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã gửi lời chúc mừng đảng Dân chủ, kỳ vọng có thể hợp tác với quốc hội khóa mới. Nhưng vài ngày gần đây, ông bắt đầu ám chỉ cuộc bầu cử có gian lận, thậm chí còn tuyên bố nước Mỹ đã lùi một bước dài trong lịch sử với kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua.

Trong khi đó, lãnh đạo nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết, ông chưa trao đổi với Tổng thống Donald Trump kể từ sau cuộc bầu cử. Ông Jeffries khẳng định chiến thắng của đảng Dân chủ phản ánh mong muốn của cử tri về một Quốc hội độc lập hơn với Nhà Trắng.

PHƯƠNG NAM