Lãnh đạo TPHCM tiếp Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ

Chiều 22-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tiếp xã giao Chuẩn Đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ, cùng các thành viên đoàn Hải quân Ấn Độ nhân chuyến thăm hữu nghị của tàu INS Udaygiri và INS Kavaratti đến TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tặng quà Chuẩn Đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đánh giá cao việc Hải quân Ấn Độ lựa chọn TPHCM làm điểm đến để giao lưu. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường vào tháng 5-2026.

Lãnh đạo TPHCM đề xuất, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu sĩ quan, chia sẻ kinh nghiệm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai, nhằm bảo đảm an ninh hàng hải.

Bên cạnh đó, Bản ghi nhớ giữa TPHCM và thành phố Mumbai được ký kết vừa qua cũng mở ra nhiều khuôn khổ hợp tác mới về kinh tế, thương mại, logistics và du lịch.

Lãnh đạo TPHCM và đoàn Hải quân Ấn Độ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THỤY VŨ

Chuẩn Đô đốc Alok Ananda bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua.

Chuẩn Đô đốc chúc Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định; đồng thời kỳ vọng chuyến thăm của đoàn Hải quân Ấn Độ mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương toàn diện, bền vững trong tương lai.

THỤY VŨ