TPHCM đẩy mạnh hợp tác với các đối tác của Ấn Độ, Nga

Ngày 16-6, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp ông Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và ông Sadykov Timur, Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa. ﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, Đại sứ Ấn Độ Tshering W. Sherpa đánh giá, năm 2027 là dấu mốc đặc biệt khi Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5 với nhiều văn kiện hợp tác được ký kết, trong đó có bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và Mumbai, Đại sứ cho biết, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM sẽ phối hợp với các cơ quan của thành phố xây dựng kế hoạch hành động để cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra.

Theo Đại sứ Tshering W. Sherpa, các đối tác Ấn Độ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, công nghệ, chuyển đổi số, cảng biển, vận tải đường thủy, an ninh - quốc phòng.

Đại sứ Tshering W. Sherpa cũng đề xuất tổ chức Diễn đàn Công nghệ Ấn Độ - TPHCM bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa thu tại TPHCM, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, Ấn Độ cũng muốn tăng cường hợp tác du lịch trong bối cảnh số lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam và TPHCM ngày càng tăng. Đại sứ Ấn Độ cho biết một nhóm công tác của Ấn Độ sẽ đến TPHCM để nghiên cứu việc khai thác các đường bay thẳng giữa hai bên.

Hoan nghênh các đề xuất của Đại sứ Ấn Độ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ, hợp tác giữa hai bên thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, cần được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.

Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định TPHCM luôn ưu tiên mở rộng hợp tác với Ấn Độ - đối tác tin cậy và có thế mạnh trên nhiều lĩnh vực. Trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đối tác Ấn Độ tăng tốc kết nối với Thành phố. Về du lịch, hai bên có thể chú trọng phát triển du lịch tâm linh để thu hút thêm du khách. Đối với vận tải đường thủy, đồng chí Trần Lưu Quang nhất trí với đề xuất của phía Ấn Độ và cho rằng, việc kết nối TPHCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bằng đường thủy sẽ phát huy lợi thế hệ thống sông ngòi dày đặc, đồng thời giúp giảm chi phí vận tải.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ sớm có kế hoạch cụ thể về các ưu tiên hợp tác để triển khai trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Tổng lãnh sự Nga tại TPHCM Sadykov Timur tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Tiếp Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao những đóng góp của ông Sadykov Timur trong việc thúc đẩy hợp tác quan hệ giữa Việt Nam - Nga nói chung, TPHCM với các địa phương của Nga nói riêng.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh Nga, cũng như Liên Xô trước đây, luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam. Với không gian phát triển mới, TPHCM và các đối tác Nga, trong đó có Saint Petersburg, sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác thực chất hơn trên các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, công nghệ, an ninh mạng…

Chúc Tổng lãnh sự Sadykov Timur và gia đình sức khỏe và thành công, đồng chí Trần Lưu Quang hy vọng dù trên bất cứ cương vị nào, Tổng lãnh sự Sadykov Timur sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp hai nước.

Các đại biểu dự buổi tiếp Tổng lãnh sự Nga tại TPHCM Sadykov Timur. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn lãnh đạo và các sở, ban, ngành của TPHCM đã luôn ủng hộ để hoàn thành nhiệm vụ, Tổng lãnh sự Sadykov Timur cho biết trong nhiệm kỳ công tác, ông đã được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đánh giá cao sự năng động của TPHCM, Tổng lãnh sự Nga Sadykov Timur cũng nhận xét, thành phố có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Ông cho biết bên cạnh các đối tác truyền thống như Moscow, Saint Petersburg, Siberia hay Vladivostok, ngày càng nhiều địa phương của Nga quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại TPHCM trong thời gian tới.

MINH CHÂU