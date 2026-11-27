Ngày 27-11, Đoàn công tác của Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND TPHCM về kết quả thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác số hóa hồ sơ, tài liệu trên địa bàn TPHCM.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM…

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gỡ vướng hoàn toàn cho 923 công trình, dự án

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết, thời gian qua, TPHCM đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và Thành ủy TPHCM, trên cơ sở đánh giá toàn diện các vấn đề phát sinh theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước. Đến ngày 15-11, Thanh tra TPHCM thực hiện 43 cuộc thanh tra; ban hành kết luận thanh tra đối với 28 cuộc tại 156 đơn vị.

Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra có nhiều chuyển biến và kết quả tích cực. TPHCM rà soát, lập danh mục 1.338 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc; trong đó, đã tháo gỡ hoàn toàn cho 923 công trình, dự án (chiếm khoảng 69%), còn 415 công trình, dự án đang tiếp tục xử lý.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND TPHCM tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực trong hoạt động công vụ.

Dù vậy, TPHCM vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Trong đó, một số quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc nhận định, đánh giá kết luận; việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế, nên chưa đủ điều kiện để chuyển mạnh sang phương thức thanh tra chủ động phòng ngừa, dựa trên dữ liệu.

UBND TPHCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ một số nội dung trọng tâm, nhằm thúc đẩy việc thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực của các bộ, ngành Trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra. Thành phố cũng kiến nghị bổ sung cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ. Đồng chí khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu để phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và giám sát.

Đối với các dự án còn khó khăn, vướng mắc, thành phố tiếp tục phân tích, làm rõ kết quả tháo gỡ, nhất là xác định những dự án thực sự được khơi thông, đưa giá trị nguồn lực vào nền kinh tế.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý dứt điểm vụ việc khiếu nại kéo dài, khiếu nại nhiều lần.

Về công tác số hóa cơ sở dữ liệu, thành phố phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước nhờ lợi thế sẵn có về hạ tầng công nghệ thông tin, cũng như nguồn nhân lực chất lượng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá đúng hiệu quả công tác tiếp công dân

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, việc triển khai các quy định của Trung ương về đổi mới công tác thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đặt ra những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ với các địa phương.

Đồng chí lưu ý việc rà soát, đối chiếu và thống nhất số liệu báo cáo bảo đảm chính xác, khách quan, phản ánh đúng tình hình thực tế. Qua đó, xác định rõ những nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện, nguyên nhân tồn đọng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị thành phố phân tích kỹ, đánh giá đúng hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp xây dựng quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và TPHCM, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, phương thức trao đổi thông tin và xử lý những vấn đề phát sinh…

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