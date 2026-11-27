Những dấu tích, di vật được phát hiện đã góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Chiều 27-11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước xác định danh tính 9 hài cốt liệt sĩ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phát hiện, quy tập từ ngày 23 đến 27-11 tại thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong.

Các di vật liên quan hài cốt liệt sĩ được phát hiện và quy tập tại xã Triệu Phong

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại diện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 cho biết, quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt bọc trong tăng võng. Nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Những dấu tích, di vật được phát hiện đã góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Tháng 11-2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tìm kiếm và quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong

Tính chung cả tháng 11-2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tìm kiếm và quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong. Đơn vị đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận, quyết tâm đưa thêm các Anh hùng liệt sĩ.

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN