TPHCM khởi công, khánh thành 11 công trình với tổng vốn hơn 181.000 tỷ đồng

Sáng 29-8, UBND TPHCM tổ chức lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026). Tổng mức đầu tư các công trình, dự án hơn 181.412 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, môi trường, giáo dục, nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị.

Lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án tại TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lễ được tổ chức tại 2 điểm cầu. Điểm cầu chính tổ chức tại Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh khu vực Bình Dương, thuộc phường Hiệp Bình; điểm cầu trực tuyến tại Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án tại TPHCM tại điểm cầu chính. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tham dự buổi lễ tại 2 điểm cầu có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM;... cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Thành phố, đại biểu dự lễ khởi công Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khởi công loạt dự án lớn quốc lộ 1, quốc lộ 13, vành đai 4

Trong 11 công trình, dự án, có 3 công trình được khánh thành gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (khối nhà C), tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng; Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản, tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng; và Dự án nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu, tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.

Lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án tại TPHCM tại điểm cầu chính. Ảnh: HOÀNG HÙNG

8 dự án được khởi công trong dịp này, trong đó có nhiều công trình giao thông quy mô lớn. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 có tổng mức đầu tư khoảng 20.678 tỷ đồng, chiều dài khoảng 5,9km. Tuyến đường được đầu tư với mặt cắt ngang 60m, quy mô từ 10-14 làn xe, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh, có tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỷ đồng, chiều dài khoảng 9,62km, mặt cắt ngang 60m, quy mô từ 10-12 làn xe, dự kiến hoàn thành năm 2029.

TPHCM cũng khởi công 2 dự án thành phần thuộc Dự án Vành đai 4 TPHCM. Dự án thành phần 2-1, xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, có tổng mức đầu tư khoảng 5.247 tỷ đồng, chiều dài khoảng 18,25km, quy mô phân kỳ 4 làn xe cao tốc, dự kiến hoàn thành năm 2029. Dự án thành phần 2-3, xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, có tổng mức đầu tư khoảng 8.761 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Phối cảnh mở rộng quốc lộ 13

15.674 tỷ đồng chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo

Trong lĩnh vực môi trường, Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương có tổng mức đầu tư khoảng 7.211 tỷ đồng. Dự án xây dựng mạng lưới thu gom, trạm bơm; xây dựng, nâng cấp các nhà máy xử lý nước thải, với tổng công suất bổ sung khoảng 60.000m³/ngày đêm. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2028.

Khu Mả Lạng, phường Cầu Ông Lãnh, nhìn từ trên cao trước khi triển khai dự án chỉnh trang đô thị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở lĩnh vực nhà ở xã hội (NOXH), Dự án NOXH thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước - Đô thị mới Nam TPHCM, xã Bình Hưng, có quy mô 18 tầng, khoảng 342 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 306 tỷ đồng, thời gian xây dựng dự kiến 72 tháng.

Dự án NOXH Lê Thành Tân Tạo 2 tại phường Bình Tân có quy mô khoảng 432 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng.

Tại điểm cầu phường Cầu Ông Lãnh, Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo chính thức được khởi công. Đây là dự án được TPHCM nghiên cứu trong nhiều năm nhằm cải tạo khu dân cư lâu đời, hạ tầng xuống cấp và điều kiện sống còn nhiều khó khăn ngay khu vực trung tâm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.674 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT), giao Công ty Khang Điền làm chủ đầu tư. Dự án tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học và nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ.

Khu Mả Lạng có diện tích khoảng 3,8ha, dự kiến xây dựng chung cư cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ nhà ở xã hội, 93 căn nhà ở thấp tầng; công viên rộng khoảng 1,25ha và trường học liên cấp 1-2. Khu Chợ Gà - Gạo, thuộc phường Bến Thành, có diện tích khoảng 4.350m², dự kiến đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khoảng 760 căn hộ NOXH phục vụ tái định cư.

Đại diện Công ty Khang Điền cho biết, doanh nghiệp sẽ huy động các nguồn lực cần thiết, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình triển khai, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2029. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, bổ sung hạ tầng xã hội, tạo lập không gian đô thị an toàn, khang trang hơn, đồng thời gắn chỉnh trang đô thị với mục tiêu an sinh xã hội và tái định cư tại chỗ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, các công trình được triển khai dịp này không chỉ là những dự án hạ tầng, đô thị, giáo dục và an sinh xã hội, mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong huy động nguồn lực, tạo động lực phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Phó chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh thông tin, 8 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước hơn 625.400 tỷ đồng, đạt 78% dự toán; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,7%; thành phố đón hơn 7,9 triệu lượt khách quốc tế. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 10 tỷ USD, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đạt 84.138 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch. Cùng với đó, TPHCM đang tập trung hoàn thiện quy hoạch thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; đẩy mạnh mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và triển khai các giải pháp chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

“Việc khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình dịp Quốc khánh được kỳ vọng tạo thêm động lực để TPHCM đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, cải thiện chất lượng sống và hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh chia sẻ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người dân phấn khởi chờ ngày có nơi ở mới Có mặt tại lễ khởi công Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, bà Phan Thị Kim Tiến, khu phố 5, phường Cầu Ông Lãnh, không giấu được niềm vui sau nhiều năm mong chờ dự án được triển khai. Chia sẻ với phóng viên Báo SGGP, bà Tiến cho biết người dân trong khu vực rất phấn khởi khi dự án chính thức khởi công. Chủ trương chỉnh trang đô thị đã được bà con chờ đợi nhiều năm, bởi nhà ở tại khu vực phần lớn xuống cấp, diện tích nhỏ hẹp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. “Hôm nay thấy dự án được khởi công, tôi và nhiều bà con rất vui. Ai cũng mong công trình sớm hoàn thành để người dân có nơi ở khang trang, an toàn hơn”, bà Tiến chia sẻ. Theo bà Tiến, sau khi dự án khởi công, người dân quan tâm nhất là quá trình triển khai, nhất là chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bà mong các chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân; đồng thời kỳ vọng việc tái định cư tại chỗ được triển khai thuận lợi. “Người dân ở đây đã quen với cộng đồng, hàng xóm láng giềng; con cháu học hành, làm việc cũng quanh khu vực. Nếu được tái định cư tại chỗ, bà con vừa có nơi ở mới tốt hơn, vừa không phải rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm”, bà Tiến nói. Bà cũng kỳ vọng dự án sau khi hoàn thành sẽ có đầy đủ trường học, công viên, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích thiết yếu, tạo môi trường sống an toàn, văn minh; đồng thời mong công trình được triển khai đúng tiến độ để những kỳ vọng của người dân sớm trở thành hiện thực.

QUỐC HÙNG - THANH HIỀN