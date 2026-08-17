TPHCM hợp tác IFC thúc đẩy huy động vốn phát triển hạ tầng

TPHCM mong muốn IFC hỗ trợ tư vấn các cơ chế huy động vốn mới, trong đó có trái phiếu địa phương, trái phiếu quốc tế, đầu tư tư nhân và các mô hình hợp tác công - tư.

Chiều 17-8, tại trụ sở UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh có buổi làm việc với ông Vikram Kumar, Giám đốc khu vực phụ trách cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), nhằm trao đổi định hướng hợp tác phát triển hạ tầng, giao thông đô thị và huy động nguồn vốn quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trao đổi với ông Vikram Kumar, Giám đốc khu vực phụ trách cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC). Ảnh: QUỐC HÙNG

Thông tin tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, nhu cầu nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật của thành phố dự kiến hơn 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách đáp ứng khoảng 31%. TPHCM mong muốn IFC hỗ trợ tư vấn các cơ chế huy động vốn mới, trong đó có trái phiếu địa phương, trái phiếu quốc tế, đầu tư tư nhân và các mô hình hợp tác công - tư.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn IFC hỗ trợ xây dựng cơ chế tài chính phù hợp cho các dự án metro, kết nối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án đường sắt đô thị tại các quốc gia.

Bên cạnh đó, TPHCM kỳ vọng mở rộng hợp tác với IFC trong phát triển kinh tế biển, cảng biển xanh và logistics bền vững, nhất là các dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ và hệ thống cảng thông minh tích hợp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh làm việc với ông Vikram Kumar, Giám đốc khu vực phụ trách cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Tài chính quốc tế. Ảnh: QUỐC HÙNG



Ông Vikram Kumar cho rằng, TPHCM cần xác định cụ thể từng dự án, quy mô vốn, phần vốn còn thiếu và phương án huy động dự kiến. Trên cơ sở đó, IFC phối hợp đánh giá phương án tài chính, khả năng tín dụng và lựa chọn công cụ huy động vốn phù hợp, trong đó có phát hành trái phiếu và thu hút vốn đầu tư tư nhân. IFC mong muốn hợp tác với TPHCM trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, giao thông, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. IFC sẵn sàng cung cấp các gói tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu phương án huy động vốn phù hợp cho từng dự án.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi chuyên sâu về các dự án cụ thể. TPHCM dự kiến thành lập đầu mối phối hợp với IFC, đồng thời nghiên cứu tổ chức hội thảo chuyên đề về huy động vốn, phát hành trái phiếu quốc tế và các giải pháp tài chính cho đầu tư hạ tầng.

QUỐC HÙNG