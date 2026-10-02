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TPHCM thúc đẩy hợp tác y tế với Nhật Bản

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TPHCM đề nghị Tập đoàn IUHW nghiên cứu tham gia xây dựng bệnh viện đa khoa thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, gắn khám chữa bệnh với đào tạo và nghiên cứu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh : XUÂN HẠNH
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh : XUÂN HẠNH

Sáng 2-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tiếp đoàn Đại học Y tế và Phúc lợi quốc tế Nhật Bản (IUHW) do GS.TS Takagi Kuninori, Chủ tịch Tập đoàn IUHW, làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

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Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường lắng nghe trao đổi của ông Takagi Kuninori. Ảnh : XUÂN HẠNH

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao những đóng góp của IUHW trong hợp tác y tế với TPHCM. Trong đó, IUHW đã trao học bổng cho sinh viên y khoa thành phố, hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy - Việt Nhật (HECI).

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc tháng 5-2026, hai bên trao đổi về xúc tiến đào tạo nhân lực y tế, hợp tác chuyên môn, nghiên cứu phát triển cơ sở y tế chất lượng cao theo chuẩn Nhật Bản và khả năng IUHW tham gia đầu tư tại TPHCM.

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Ông Takagi Kuninori phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh : XUÂN HẠNH

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị IUHW tiếp tục nghiên cứu mô hình đầu tư, vận hành và các hình thức hợp tác phù hợp để phối hợp xây dựng bệnh viện đa khoa thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Mục tiêu là phát triển mô hình bệnh viện đại học đa chuyên khoa hiện đại, gắn khám chữa bệnh với đào tạo và nghiên cứu.

Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để IUHW triển khai các hoạt động đầu tư, đào tạo, nghiên cứu phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

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Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh : XUÂN HẠNH

Ông Takagi Kuninori bày tỏ mong muốn xúc tiến các dự án, thúc đẩy kế hoạch đầu tư cơ sở y tế tại TPHCM. Theo ông, việc phát triển các cơ sở y tế theo tiêu chuẩn và kinh nghiệm Nhật Bản có thể góp phần cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

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XUÂN HẠNH

Từ khóa

TPHCM IUHW Nhật Bản hợp tác y tế

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