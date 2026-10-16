TPHCM: Huy động vốn tăng trưởng tích cực

Huy động vốn tăng trưởng tích cực góp phần hỗ trợ ổn định lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trong những tháng cuối năm.

Gửi tiền tại Ngân hàng SeaBank. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Sáng 16-10, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, thông tin, đến cuối tháng 9-2026, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt 5.879,3 ngàn tỷ đồng, tăng 11,72% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tổng dư nợ tín dụng đạt 5.798 ngàn tỷ đồng, tăng 11,32%.

Tốc độ tăng trưởng huy động vốn cao hơn tín dụng 0,4 điểm phần trăm. Đà tăng này phản ánh tác động từ sự phát triển kinh tế TPHCM trong 9 tháng của năm 2026, hoạt động đầu tư trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, qua đó thúc đẩy luân chuyển vốn và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Sự ổn định kinh tế vĩ mô, các dịch vụ ngân hàng tiện ích và hiệu quả từ kênh tiền gửi cũng góp phần thúc đẩy huy động vốn.

Ông Nguyễn Đức Lệnh nhận định, xu hướng tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm sẽ tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng khai thác và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế TPHCM.

NHUNG NGUYỄN