Kể từ ngày 28-12, toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ được chuyển sang giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), từ ngày 28-12-2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ chuyển sang giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Theo kế hoạch, ngày 23-12 là phiên giao dịch cuối cùng của các cổ phiếu niêm yết trên HNX. Trong hai ngày 24 và 25-12, các cổ phiếu thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch để phục vụ công tác chuyển đổi. Trong thời gian này, hoạt động giao dịch tại HOSE và các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn diễn ra bình thường. Ngày 28-12 là thời điểm phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE của các cổ phiếu được chuyển giao.

Việc chuyển giao được thực hiện theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhằm hoàn thiện lộ trình sắp xếp và chuyên biệt hóa hoạt động của các sở giao dịch chứng khoán. Theo định hướng này, HOSE tập trung tổ chức giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm. HNX tập trung vào thị trường trái phiếu, chứng khoán phái sinh và UPCoM (thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết)

VNX cho biết, tập trung cổ phiếu niêm yết tại một đầu mối được kỳ vọng giúp thu hẹp khác biệt về cơ chế niêm yết, giao dịch giữa hai sở, nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành thị trường. Cơ quan quản lý cũng có điều kiện thuận lợi hơn trong việc rà soát, phân bảng cổ phiếu theo quy mô và chất lượng doanh nghiệp.

Khi thị trường cổ phiếu niêm yết được tổ chức thống nhất, việc xây dựng các bộ chỉ số đại diện cũng có điều kiện đồng bộ hơn, góp phần nâng cao khả năng nhận diện, đánh giá thị trường của nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Qua đó, thị trường có thêm nền tảng để tăng tính minh bạch và thu hút dòng vốn đầu tư.

Hoạt động chuyển cổ phiếu niêm yết về HOSE cũng tạo điều kiện để HNX tập trung chuyên sâu vào thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh và UPCoM.

HNX đồng thời được định hướng nghiên cứu, phát triển các cấu phần tài chính mới như thị trường tín chỉ carbon và sàn giao dịch vốn chuyên biệt dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Việc sắp xếp lại thị trường cũng nằm trong định hướng thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Trong đó, đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP vào năm 2030.

Theo VNX, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VNX, HOSE, HNX và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đang phối hợp triển khai kế hoạch chuyển giao. Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc công khai, hạn chế tối đa chi phí phát sinh cho doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động giao dịch thông suốt, an toàn và ổn định.

NHUNG NGUYỄN