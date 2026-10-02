Mở rộng tiếp cận vốn, hạn chế “tín dụng đen”

Sáng 2-10, tại TPHCM, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Hội thảo “Tài chính tiêu dùng minh bạch và có trách nhiệm - nền tảng cho phát triển bền vững”.

Hội thảo diễn ra tại TPHCM, sáng 2-10. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Tại hội thảo, TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA nhận định, trong bối cảnh tiêu dùng trong nước được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, một thị trường tài chính tiêu dùng lành mạnh sẽ giúp kết nối nhu cầu của người dân với các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức.

TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo TS. Đào Minh Tú, không phải người dân nào cũng có sẵn tài sản bảo đảm, hồ sơ tín dụng đầy đủ hoặc đáp ứng đủ điều kiện tiếp cận các khoản vay theo phương thức truyền thống.

Đối với người lao động có thu nhập trung bình và thấp, công nhân tại các khu công nghiệp hay những người cần khoản vay nhỏ, ngắn hạn, một kênh tín dụng hợp pháp và thuận tiện sẽ đáp ứng kịp thời các nhu cầu thiết thực.

Các công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép đóng vai trò quan trọng. Tính đến cuối tháng 8-2026, dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và dư nợ tín dụng qua thẻ của khối này đạt gần 185.000 tỷ đồng, tăng 13,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống đạt gần 134.000 tỷ đồng, tăng hơn 19%; dư nợ tín dụng qua thẻ đạt trên 51.000 tỷ đồng.

"Thị trường tài chính tiêu dùng góp phần thu hẹp khoảng trống tín dụng, giúp nhóm yếu thế tránh xa “tín dụng đen” và thúc đẩy chiến lược tài chính toàn diện quốc gia", TS. Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng, Phó Tổng Giám đốc HD SAISON phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Song song đó, việc mở rộng quy mô tín dụng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát chất lượng khoản vay.

Ông Nguyễn Đình Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng, Phó Tổng Giám đốc HD SAISON nhấn mạnh, giá trị của tài chính tiêu dùng không nằm ở việc chạy theo dư nợ hay tốc độ tăng trưởng, mà ở khả năng tạo ra giá trị thực cho người vay, giúp khách hàng xây dựng lịch sử tín dụng và tiếp cận nguồn vốn an toàn.

Theo ông Nguyễn Đình Đức, một khoản vay tốt phải phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của khách hàng, được cung cấp minh bạch để người vay hiểu rõ nghĩa vụ lẫn quyền lợi.

Về phía tổ chức cung cấp tín dụng, trách nhiệm cốt lõi là đánh giá đầy đủ khả năng trả nợ của người vay, đảm bảo nhu cầu cần giải quyết hôm nay không trở thành gánh nặng vượt quá khả năng chi trả trong tương lai. Đây chính là bước chuyển dịch rất quan trọng của tài chính tiêu dùng, từ việc mở rộng tiếp cận đơn thuần sang mở rộng tiếp cận có trách nhiệm.

NHUNG NGUYỄN