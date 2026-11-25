Chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 25-11 mở cửa trong sắc xanh, sau đó áp lực bán gia tăng khiến VN-Index đảo chiều giảm mạnh. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,69 điểm.

Sắc đỏ bao trùm thị trường khi hầu hết các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí, công nghệ thông tin… đồng loạt giảm điểm.

Riêng nhóm cổ phiếu tiêu dùng còn nhiều mã giữ được sắc xanh. Trong đó, SAB tăng 2,44%, NAF tăng 1,14%, PNJ tăng 1,59%, VPL tăng 1,04%; SBT, HAG và VNM tăng gần 1%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ sáu liên tiếp trên sàn HOSE, nhưng giá trị bán ròng giảm mạnh, còn khoảng 5,4 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,69 điểm (0,57%), còn 1.687,45 điểm, với 87 mã tăng, 241 mã giảm và 53 mã đứng giá. HNX-Index giảm 4,77 điểm (2,05%), xuống 227,46 điểm, với 48 mã tăng, 91 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Theo chuyên gia phân tích kỹ thuật Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS), VN-Index hiện nằm dưới toàn bộ các đường trung bình động, cho thấy xu hướng giảm chưa bị phá vỡ. Chỉ số đang tiến sát dải dưới Bollinger Bands, quanh 1.677 điểm. Đây có thể là vùng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận thị trường đã tạo đáy.

VN-Index tiếp tục hình thành các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Những nhịp hồi gần đây đều không vượt qua được các vùng kháng cự phía trên. Trong khi đó, khối lượng giao dịch đạt 410,6 triệu cổ phiếu, thấp hơn khoảng 20% so với bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy áp lực bán chưa gia tăng đột biến, nhưng lực cầu bắt đáy cũng chưa đủ mạnh.

Thanh khoản thị trường tăng. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 16.100 tỷ đồng. Tính chung hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch đạt khoảng 16.900 tỷ đồng, tăng khoảng 3.700 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN