Trong tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi, ngành Ngân hàng TPHCM đẩy mạnh 3 chương trình về hỗ trợ vốn, dịch vụ ngân hàng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng.

Khách hàng trải nghiệm gian hàng Vietcombank tại Công viên Lam Sơn trong Chương trình “Vibrant HCMC – Shopping Season 2026”

Ngày 26-11, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 cho biết, trong tháng cuối năm 2026, ngành Ngân hàng TPHCM tập trung đẩy mạnh 3 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

Cụ thể, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân các gói tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vốn với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã. Nguồn vốn tập trung hỗ trợ mở rộng sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm, du lịch và tiêu dùng thường tăng cao dịp cuối năm, Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, tiếp tục giải ngân chương trình cho vay bình ổn thị trường với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp tham gia chương trình và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Nguồn vốn góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả thị trường trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán, qua đó hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Ngoài ra, phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành thành phố triển khai chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với chủ đề “Vibrant HCMC”. Chương trình này hiện đã có 8 ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia chương trình, với các chính sách ưu đãi về phí, thanh toán và tín dụng tiêu dùng. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và khách du lịch mua sắm, tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Việc tập trung cung ứng vốn, triển khai tín dụng ưu đãi và mở rộng các dịch vụ thanh toán không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng mà còn góp phần ổn định thị trường, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thành phố, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026”- ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết.

Theo NHNN chi nhánh Khu vực 2, trong 10 tháng đầu năm 2026, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã giải ngân 506,7 ngàn tỷ đồng, tương đương 86% quy mô gói tín dụng ưu đãi, cho 191.187 khách hàng vay vốn. Với tiến độ này, chương trình có cơ sở hướng tới hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ quy mô đăng ký 591 ngàn tỷ đồng trong năm 2026. Đối với chương trình cho vay bình ổn thị trường, doanh số cho vay trong 10 tháng đạt 22,5 ngàn tỷ đồng; dư nợ đạt 7.728 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2025. Có 33 doanh nghiệp được hỗ trợ vốn, gồm 15 doanh nghiệp bình ổn và 18 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

NHUNG NGUYỄN