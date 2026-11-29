Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 9 lô thuộc 7 sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về công thức công bố và điều kiện sản xuất. Các sản phẩm gồm sữa tắm, kem massage, kem chống nắng, sữa rửa mặt và kem dưỡng da.

Kem chống nắng Hemia Make up Sun cream có 3 lô nằm trong diện thu hồi. Ảnh: Internet

Trong số này, có 1 sản phẩm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (TPHCM) sản xuất và 6 sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Labcos Việt Nam (Thái Nguyên) sản xuất.

Cụ thể, sản phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu (chai 1.000 ml), số lô B0309C2608, do Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du sản xuất, bị thu hồi do công thức không đúng hồ sơ công bố. Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm có thêm thành phần PEG-3 Cocamide DEA và không có thành phần Cetyl Alcohol so với hồ sơ đã công bố.

Ngoài ra, nhãn sản phẩm có các nội dung như “hạn chế các hắc sắc tố melamin”, “phục hồi da cháy nắng”, “chống lão hóa”, “làm bật tone, trắng hồng”... gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng về công dụng của mỹ phẩm như thuốc. Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã xử phạt Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du 140 triệu đồng về các vi phạm trên.

6 sản phẩm còn lại do Labcos Việt Nam sản xuất gồm: Kem Fanu Sport Massage body cream (lô 01.2026); PL LUXURY nhãn PMD (lô 01.2026); kem chống nắng trang điểm Hemia Make up Sun cream (gồm 3 lô 01.2026, 02.2026, 03.2026); kem chống nắng UV Sunblock tone up nhãn X-M Nature (lô 01.2026); sữa rửa mặt X-M Nature Green Tea Mousse Deep clean facial cleanser (lô 01.2026) và kem Nhất lạc thông massage body cream nhãn Queen Natural (lô 01.2025).

Sữa rửa mặt X-M Nature Green Tea Mousse nằm trong danh sách sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Internet

Các sản phẩm này bị thu hồi do cơ sở sản xuất không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm (CGMP-ASEAN), không bảo đảm điều kiện sản xuất sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Riêng sữa rửa mặt X-M Nature Green Tea Mousse Deep clean facial cleanser và kem Nhất lạc thông massage body cream còn có công thức không đúng hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 9 lô sản phẩm trên và trả lại nhà cung cấp. Các doanh nghiệp liên quan phải thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Riêng Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du phải rà soát các lô khác của sản phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu chai 1.000 ml, chủ động thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự.

NGỌC DUNG