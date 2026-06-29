TPHCM ban hành vị trí việc làm công chức, viên chức

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kết luận về vị trí việc làm công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An (TPHCM) hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất 16 dự thảo Quyết định ban hành danh mục vị trí việc làm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, Đảng ủy UBND TPHCM, Đảng ủy các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ theo đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ủy quyền cho Ban Tổ chức Thành ủy quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, Đảng ủy UBND TPHCM, Đảng ủy các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định danh mục vị trí việc làm.

Cùng với đó, quyết định tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm, tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hoặc cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với từng cơ quan, đơn vị. Xác định tỷ lệ công chức, tỷ lệ viên chức hoặc cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước mắt thực hiện theo Nghị định 361/2025/NĐ-CP, Nghị định 106/2020/NĐ-CP và Công văn 64 của Bộ Nội vụ.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện, phê duyệt danh mục, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quyết định danh mục vị trí việc làm Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TPHCM, Học viện Cán bộ TPHCM.

VĂN MINH