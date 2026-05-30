Nhật Bản - TPHCM tăng cường hợp tác y tế

Ngày 30-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp đoàn Đại học Y tế và Phúc lợi quốc tế Nhật Bản (Đại học IUHW), do ông Kuninori Takagi, Chủ tịch Tập đoàn IUHW làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi tiếp đoàn Đại học IUHW. Ảnh: PHƯỢNG CHÂU

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những tình cảm của ông Kuninori Takagi trong việc thúc đẩy hợp tác y tế giữa Nhật Bản và TPHCM; đặc biệt là trao học bổng y tế cho sinh viên Việt Nam và hỗ trợ, tập huấn về chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật (HECI), góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân TPHCM cũng như các tỉnh thành phía Nam.

Thông tin với đoàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe của khu vực Đông Nam Á. Trong lĩnh vực y tế, Thành phố định hướng phát triển hệ thống y tế hiện đại, thông minh, chuyên sâu; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, y học chính xác, y học tái tạo, công nghệ sinh học và mô hình bệnh viện đại học theo chuẩn quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, trong quá trình đó, Thành phố xác định hợp tác quốc tế đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là hợp tác với các cơ sở đào tạo, bệnh viện và các tập đoàn y tế lớn của Nhật Bản. TPHCM cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động hợp tác đầu tư, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời, Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các đối tác để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả và thực chất.

Thông tin về Đại học IUHW trực thuộc Tập đoàn IUHW, ông Kuninori Takagi, Chủ tịch Tập đoàn IUHW, cho biết Đại học IUHW là một trong những cơ sở đào tạo y tế ngoài công lập hàng đầu tại Nhật Bản, tiên phong triển khai các chương trình đào tạo bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh.

Ông Kuninori Takagi bày tỏ mong muốn đầu tư vào các cơ sở y tế để người dân có thể sử dụng dịch vụ y tế chất lượng Nhật Bản ngay tại TPHCM, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Ông hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM và các sở, ban, ngành dành cho Tập đoàn IUHW trong quá trình đầu tư kinh doanh tại TPHCM.

PHƯƠNG NAM