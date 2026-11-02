Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên lão thành

Ngày 2-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 7-11-2026 đến đảng viên Vũ Thúy Ngọc (đảng viên Chi bộ khu phố 15, Đảng bộ phường Phú Lâm, TPHCM).

Cùng dự lễ trao tặng có các đồng chí: Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Vũ Thúy Ngọc. Ảnh: LÊ THOA

Tại nhà riêng của đảng viên Vũ Thúy Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc đồng chí sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự trân trọng quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên Vũ Thúy Ngọc ở mọi vị trí công tác; đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của thành phố và địa phương. Kể cả khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tiếp tục có nhiều đóng góp cho hoạt động tại địa phương, đồng thời là tấm gương sáng trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo phường Phú Lâm chúc mừng đảng viên Vũ Thúy Ngọc. Ảnh: LÊ THOA

Đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, đồng chí Vũ Thúy Ngọc xúc động gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy TPHCM và địa phương đã luôn quan tâm, chăm lo cho các đảng viên cao tuổi.

Đồng chí Vũ Thúy Ngọc sinh năm 1931, quê quán xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; vào Đảng ngày 10-10-1948, chính thức ngày 10-4-1949. Giai đoạn 1945-1983, đồng chí tham gia cách mạng và trải qua nhiều vị trí công tác như: Bí thư Phụ nữ xã Nhân Hòa (huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương trước đây); cán bộ dân vận huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An trước đây; Trưởng phòng Hành chánh Công ty Dược phẩm Trung ương 2 (TPHCM)… Tháng 10-1983, đồng chí nghỉ hưu, tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN phường 12 (quận 6 trước đây), đảm nhiệm Bí thư Chi bộ khu phố 7. Từ tháng 7-2026 đến nay, đồng chí sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 15 thuộc Đảng bộ phường Phú Lâm, TPHCM.

LÊ THOA