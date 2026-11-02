Lãnh đạo Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 7-11-2026) cho đảng viên Trần Xuân Khải

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Chung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Xuân Khải

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Xuân Khải. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chúc mừng và trân trọng ghi nhận, bày tỏ lòng biết ơn đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của đồng chí Trần Xuân Khải cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và địa phương.

Đồng chí Đặng Minh Thông trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Xuân Khải

Đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, việc đảng viên Trần Xuân Khải đón nhận phần thưởng cao quý Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng vừa là niềm vinh dự, tự hào của đảng viên và gia đình, vừa là niềm tự hào của Chi bộ Khu phố 4, Đảng bộ phường Tam Thắng và Đảng bộ TPHCM.

Đảng viên Trần Xuân Khải phát biểu cảm tưởng trong lễ nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí Đặng Minh Thông chúc đảng viên Trần Xuân Khải có nhiều sức khỏe, tiếp tục sống vui, sống khỏe, đóng góp cho gia đình và xã hội, luôn là tấm gương mẫu mực để các đảng viên trẻ noi gương, phấn đấu và rèn luyện.

Đảng viên Trần Xuân Khải sinh ngày 3-2-1928. Ông tham gia phong trào thanh niên cứu quốc, Việt Minh từ tháng 8-1945. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính Văn phòng Huyện ủy Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, ông theo học ngành học sư phạm, làm giáo viên, hiệu trưởng tại các trường cấp II (THCS) ở huyện Thanh Chương và huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trước khi chuyển công tác đến làm việc tại Bộ Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). Từ năm 1963, Đảng viên Trần Xuân Khải chuyển về công tác tại tỉnh Thái Bình (trước đây) và đảm nhiệm nhiều chức vụ, trong đó có vị trí Trưởng ban Tuyên huấn Thị ủy, Ủy viên Thư ký UBND Thị xã Thái Bình. Tháng 9-1983, đảng viên Trần Xuân Khải nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia công tác xã hội, như: Tổ trưởng tổ dân phố, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi địa phương. Năm 1994, ông chuyển vào sinh sống tại TP. Vũng Tàu (trước đây), tiếp tục đóng góp cho các hoạt động ở địa bàn dân cư.

KHÁNH CHI