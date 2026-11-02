Ngày 2-11, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026 đến đồng chí Cao Sơn Lâm (sinh năm 1927), đảng viên Chi bộ Khu phố 2, Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận.

Video: Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Cao Sơn Lâm

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn và trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Cao Sơn Lâm. Cùng dự có các đồng chí: Lê Trương Hải Hiếu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, cùng lãnh đạo địa phương và gia đình.

Đồng chí Cao Sơn Lâm từng công tác tại Ủy ban kháng chiến tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Cục Đường sắt Việt Nam và giữ chức Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây).

Trong quá trình công tác, đồng chí có nhiều đóng góp và được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Giải phóng hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất và Huy chương Kháng chiến hạng nhất.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận chúc mừng đồng chí Cao Sơn Lâm. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ và lòng trung thành của người đảng viên đối với Đảng. Đây cũng là niềm tự hào của Đảng bộ địa phương và gia đình đồng chí Cao Sơn Lâm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc sức khỏe đồng chí Cao Sơn Lâm. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết mong muốn đồng chí Cao Sơn Lâm tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần gương mẫu, động viên gia đình tích cực tham gia các hoạt động tại khu dân cư; tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp sức xây dựng và phát triển TPHCM, đất nước.

NGUYỄN TÂN