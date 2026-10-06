TPHCM yêu cầu đánh giá học sinh theo tiến bộ, không chạy theo thành tích

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Kết quả đánh giá phải phản ánh thực chất năng lực, sự tiến bộ của học sinh, không chạy theo thành tích.

Yêu cầu được Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ trong định hướng kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông năm học 2026-2027.

Cụ thể, ở cấp tiểu học, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu giáo viên linh hoạt vận dụng các phương pháp đánh giá thường xuyên, chủ yếu nhận xét bằng lời nói để điều chỉnh, hỗ trợ học sinh, ghi nhận xét vào vở khi cần thiết. Đối với việc đánh giá phẩm chất, năng lực, căn cứ vào các biểu hiện cụ thể và yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT để nhận xét, động viên, hỗ trợ học sinh kịp thời. Hướng dẫn học sinh tự nhận xét, tham gia nhận xét, góp ý cho bạn, tạo điềukiện để cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên trong việc hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện.

Việc đánh giá định kỳ và đề kiểm tra ở bậc tiểu học, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu kết hợp kết quả bài kiểm tra với quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt để đánh giá định kỳ. Không sử dụng kết quả bài kiểm tra định kỳ để thay thế hoặc quy đổi thành kết quả đánh giá thường xuyên. Xây dựng ma trận, thiết kế đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học theo quy định. Bám sát yêu cầu cần đạt, chú trọng câu hỏi, bài tập yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề trong học tập và thực tiễn.

Với cấp trung học, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu nhà trường thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì; đảm bảo thực chất, phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học, hỗ trợ học sinh chưa đáp ứng yêu cầu cần đạt, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhà trường xây dựng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, đảm bảo các nội dung: Đáp ứng tính khoa học, tính logic, tính chặt chẽ; quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên trong nhà trường về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; xây dựng quy trình soạn thảo đề kiểm tra, coi kiểm tra và chấm kiểm tra; quy định công bố kết quả kiểm tra và lưu trữ bài kiểm tra; quy định về việc học sinh phúc khảo bài kiểm tra (nếu có).

Trong đó, với cấp THCS, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị nhà trường tổ chức phân tích kỹ kết quả tuyển sinh vào lớp 10, đối chiếu với kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá trong nhà trường để nhận diện những nội dung, môn học còn hạn chế; trên cơ sở đó rà soát phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và các giải pháp hỗ trợ học sinh, đặc biệt đối với các môn học có liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đối với cấp THPT, cần phân tích kết quả thi tốt nghiệp THPT, chú ý đối chiếu điểm trung bình môn học trong năm học với kết quả thi tốt nghiệp để đánh giá thực chất chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; khai thác kết quả học tập, rèn luyện, kết quả các kỳ thi và dữ liệu giáo dục để phân tích chất lượng, điều chỉnh phương pháp, nội dung và hình thức tổ chức dạy học, hỗ trợ học sinh và cải tiến chất lượng giáo dục. Kết quả đánh giá phải phản ánh thực chất năng lực, sự tiến bộ của học sinh, không chạy theo thành tích.

Yến Hoa