Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 14-10, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa (Kawazo), phường Thủ Dầu Một (TPHCM), Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp cùng KOCHAM Bình Dương tổ chức lễ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, hiếu học trên địa bàn thành phố.

Chỉ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt trao quà, học bổng cho các em học sinh

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM; đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo KOCHAM Bình Dương.

Đại diện KOCHAM Bình Dương trao tặng bảng tượng trưng quà và học bổng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: DUY TRẦN

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng dưới hình thức sổ tiết kiệm, với tổng trị giá 300 triệu đồng và 60 phần quà trị giá 30 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh trao quà, học bổng cho các em học sinh. Ảnh: DUY TRẦN

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt trao quà cho các em học sinh. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, cho biết hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, chương trình là hoạt động nhân đạo thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của các tổ chức hội, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với thế hệ trẻ. Đặc biệt là các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên.



Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nguyên trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Ảnh: DUY TRẦN

Sinh viên Võ Ngọc Thảo chia sẻ khi lãnh nhận học bổng của chương trình

Mỗi suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập.

DUY TRẦN