Xây dựng “lá chắn” phòng, chống ma túy trong học đường

Ngày 9-11, tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (phường Phú Lâm, TPHCM), Công an TPHCM phối hợp Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình “School Tour” với chủ đề “Học sinh, sinh viên TPHCM nói không với ma túy - chấp hành giao thông - bảo vệ học đường”.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được xem phóng sự tuyên truyền về phòng, chống ma túy và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tham quan triển lãm về tác hại của ma túy; giao lưu tại talkshow “Bản lĩnh gen Z: Tránh xa ma túy, đến trường an toàn”...

Lực lượng công an giới thiệu triển lãm mẫu vật mô phỏng các loại ma túy thường gặp

Theo Phó Giám đốc Công an TPHCM Phan Huy Văn, bảo vệ thế hệ trẻ trước cạm bẫy ma túy và hiểm họa giao thông không chỉ là công tác giữ gìn an ninh trật tự, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là cam kết trách nhiệm chính trị cao nhất của lực lượng Công an TPHCM.

Talkshow “Bản lĩnh gen Z: Tránh xa ma túy, đến trường an toàn”.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 02/ NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM , hướng đến xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 và Chỉ thị số 31/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Công an TPHCM xác định xây dựng một “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đó là lý do chiến dịch “School Tour” và “Uni Tour” tiếp tục được nâng tầm và triển khai đồng bộ trong năm 2026. Mục tiêu lớn nhất là giúp mỗi học sinh nhận diện, phòng chống cạm bẫy ma túy và tự giác hình thành văn hóa giao thông văn minh.

CẨM TUYẾT