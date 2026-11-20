Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), nhiều trường đại học tại TPHCM tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ nhà giáo và tuyên dương tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Dịp này, một số trường trao học bổng, công bố kết quả kiểm định chất lượng đào tạo và phát động những sáng kiến phục vụ người học.

Tập thể Khoa Kinh tế và Viện Quốc tế UEF vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Từ giảng đường đến những sáng kiến phục vụ người học

Chiều 20-11, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tổ chức lễ kỷ niệm với phần giao lưu “Ba câu chuyện – Một niềm tin”. Ba khách mời chia sẻ trải nghiệm từ công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản trị nhà trường. Trong đó, TS Trần Mỹ Hải Lộc, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, vừa nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026. Ông Lê Xuân Quang, Phó Trưởng phòng Quản trị, đã có 17 năm gắn bó với trường.

TS Nguyễn Thanh Giang - Hiệu trưởng UEF, phát biểu tại sự kiện.

Tại buổi lễ, TS Nguyễn Thanh Giang, Hiệu trưởng nhà trường, gửi lời cảm ơn đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đã góp sức xây dựng trường trong 19 năm qua và đón nhận hoa chúc mừng từ đại diện Hội Sinh viên. Trường tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Cùng ngày, Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm trong năm đánh dấu 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên trường. Tại buổi lễ, nhà trường vinh danh PGS-TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng khoa Luật hình sự, được trao danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 và nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM tuyên dương PGS-TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng khoa Luật hình sự.

Phát biểu tại sự kiện, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của giảng viên trong giảng dạy, nghiên cứu và đánh giá người học. Theo ông, trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, giảng viên càng cần rèn cho sinh viên khả năng tư duy độc lập, kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm về nhận định của mình. Với sinh viên luật, đó cũng là một phần của quá trình hình thành thái độ tôn trọng sự thật và tinh thần công bằng.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, phát biểu.

Tại lễ kỷ niệm, trường thông tin 10 chương trình đào tạo ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế FIBAA đến năm 2031, trong đó có 4 chương trình tiến sĩ. Ấn phẩm tiếng Anh *Vietnamese Journal of Legal Sciences* của trường cũng được chấp thuận vào cơ sở dữ liệu Scopus và có mặt trong danh mục tạp chí truy cập mở DOAJ.

Dịp này, trường phát động chương trình “ULAW Cùng kiến tạo – Mỗi ý tưởng, một thay đổi”. Ở giai đoạn đầu, viên chức, người lao động có thể đề xuất cải tiến từ công việc hằng ngày qua hợp phần “Ý tưởng 5 phút” bằng cách nêu vấn đề, giải pháp và lợi ích dự kiến. Nhà trường sẽ xem xét, phản hồi và lựa chọn các đề xuất phù hợp để áp dụng hoặc thử nghiệm. Trường đồng thời ra mắt ULAW Legal Insight nhằm đưa tri thức pháp luật đến gần hơn với cộng đồng và khởi động dự án “Không gian di sản số ULAW” để lưu giữ, giới thiệu tư liệu, hình ảnh về các giai đoạn phát triển của trường.

Vinh danh những đóng góp cho nghề giáo

Ngày 19-11, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm với chủ đề “Người thắp lửa đam mê”. Tại buổi lễ, 89 nhà giáo, viên chức của trường được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM các tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT.

Nhìn lại chặng đường 50 năm của trường, ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho rằng đóng góp của các thế hệ nhà giáo được ghi dấu qua sự trưởng thành của người học, các công trình nghiên cứu và những đổi mới trong giảng dạy. Trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, ông nhấn mạnh vai trò của người thầy trong khơi mở tư duy, bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của sinh viên. Ông mong đội ngũ giảng viên, nhất là các nhà giáo trẻ, chủ động cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ và tăng cường chia sẻ chuyên môn.

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm TPHCM trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho các các nhân.

Dịp này, Khoa Vật lý và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của trường nhận Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho 4 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025.

Tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (HMUTE), trong chương trình gặp mặt sáng 19-11, 59 viên chức, người lao động được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Lãnh đạo HCMUTE trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho viên chức, người lao động.

Trường vinh danh một giảng viên đạt danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu cấp Bộ năm 2026, công bố khen thưởng của Bộ GD-ĐT đối với 6 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2025 và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhà trường cũng trao học bổng Vũ Đình Hòe năm 2026 cho 5 tân sinh viên có kết quả nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sáng 20-11, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL) tổ chức họp mặt các thế hệ viên chức, người lao động, tri ân những người đã nghỉ hưu và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 22 cá nhân. Trường cũng khen thưởng các giảng viên đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương và cấp TPHCM. Trong số đó có ThS Nguyễn Thế Đức Tâm, giảng viên Khoa Luật, từng ba lần nhận giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương.

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyên dương cán bộ, viên chức, người lao động.

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, chia sẻ rằng có những lời khuyên, sự động viên từ thầy cô mà sinh viên vẫn nhớ nhiều năm sau khi rời giảng đường. “Có những việc rất nhỏ chúng ta có thể sẽ quên đi, nhưng người thụ hưởng thì sẽ nhớ mãi”, ông nói. Buổi họp mặt còn có hội thi cắm hoa “Sắc hoa tri ân” với sự tham gia của các công đoàn bộ phận.

Tập thể UEL hân hoan trong dịp Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng 20-11, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại cơ sở Thủ Đức. Phát biểu tại buổi lễ, GS-TSKH Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, đề cập đến vai trò của người thầy khi trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp kiến thức gần như tức thì và hỗ trợ giải quyết nhiều bài toán khoa học, kỹ thuật. Theo ông, người thầy có trách nhiệm bồi dưỡng lòng nhân ái, giúp sinh viên ý thức về hệ quả của những lựa chọn của mình và biết vận dụng kiến thức để đóng góp cho cộng đồng.

Phòng Công tác sinh viên, Khoa Tiếng Anh và Viện Đào tạo quốc tế của HUTECH nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Dịp này, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Tiếng Anh và Viện Đào tạo quốc tế của trường nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND TPHCM tặng bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo hai năm học liên tiếp. Công đoàn trường được trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường cũng tuyên dương 6 tập thể và 19 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Nhà trường trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, HUTECH khen thưởng 18 giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải cấp bộ hoặc cấp thành phố. Nhà trường ghi nhận ThS Nguyễn Thanh Tân, giảng viên Khoa Kiến trúc - Xây dựng, được cấp bằng độc quyền sáng chế ASEAN cho “Gạch lắp ráp đa năng linh hoạt”. Buổi lễ còn có chương trình nghệ thuật và phần tri ân thầy cô do sinh viên thực hiện.

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