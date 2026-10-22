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Bà Mai Thị Hồng Hoa làm Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM

SGGPO

Ngày 22-10, Hội LHPN TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt biểu quyết nhất trí bầu bà Mai Thị Hồng Hoa giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM tặng hoa chúc mừng bà Mai Thị Hồng Hoa. Ảnh: NGUYỄN AN

Trước đó, ngày 21-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đến công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

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Bà Mai Thị Hồng Hoa phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NGUYỄN AN

Bà Mai Thị Hồng Hoa sinh năm 1975, quê quán tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

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Ban Chấp hành Hội LHPN TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG
THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Mai Thị Hồng Hoa Hội LHPN TPHCM

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