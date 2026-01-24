Pháp luật

Khánh Hòa: Khởi tố đối tượng sản xuất hàng ngàn mỹ phẩm giả

Ngày 24-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thị Dung Thoa (32 tuổi, trú phường Cam Ranh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trước đó, ngày 30-5-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Phước Hải (TP Nha Trang trước đây, nay là Công an phường Nam Nha Trang) kiểm tra kho chứa hàng tại một căn hộ chung cư do Thoa thuê trên địa bàn phường Phước Hải.

1000025735.jpg
Hồ Thị Dung Thoa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ gần 6.000 sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu SKIN Cream không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; đồng thời thu giữ nhiều bao bì, vỏ hộp, nhãn mác phục vụ việc đóng gói sản phẩm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2017 đến thời điểm bị phát hiện, Hồ Thị Dung Thoa đặt mua nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc từ nhiều nơi, thuê người pha trộn, sang chiết vào chai, hũ, tuýp để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

1000025736.jpg
Công an kiểm tra hàng ngàn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại nhà Hồ Thị Dung Thoa, ngày 30-5-2025. Ảnh: CACC

Đối tượng tự đặt tên nhãn hiệu SKIN Cream, thiết kế logo, đặt in nhãn mác, bao bì, ghi thông tin thành phần và nguồn gốc giả mạo, sau đó đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ. Chỉ tính từ cuối tháng 1-2025 đến khi bị phát hiện, Thoa đã tiêu thụ hơn 26.000 sản phẩm mỹ phẩm giả, thu lợi gần 3 tỷ đồng.

Cùng với quyết định khởi tố bị can, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thoa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

