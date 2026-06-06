Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn

Ngày 6-6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương (sinh năm 1975, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Sĩ Phương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly có địa chỉ tại đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 1.000kg hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như: hành phi, bò khô, ruốc…

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại cơ sở một số mặt hàng, trên bao bì có ghi "Nem chua rán Hà Nội" do Công ty TNHH sản xuất và thương mại thực phẩm sạch A.V. sản xuất.

Tang vật vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan công an xác định, Công ty TNHH sản xuất và thương mại thực phẩm sạch A.V. không sản xuất sản phẩm “Nem chua rán Hà Nội”.

Vì hám lợi nên Nguyễn Sĩ Phương đã tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại công ty A.V., kèm theo các nội dung in trên nhãn mác như: thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và thời gian sử dụng, thông tin cảnh báo, giá trị dinh dưỡng kèm theo dòng chữ nhà phân phối Phương Tùng Ly Thanh Hóa. Sau đó, Phương đóng gói, nhập ngày sản xuất, hạn sử dụng để bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Sĩ Phương, từ tháng 10-2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã sản xuất và bán hàng chục ngàn sản phẩm hàng giả nói trên ra thị trường cho người tiêu dùng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG