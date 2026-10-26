Dự báo Nam bộ tăng mưa trở lại từ 27-10

Theo cơ quan khí tượng, Nam bộ sẽ tăng mưa trở lại từ ngày 27-10; Trung bộ có mưa to từ chiều tối 27-10 đến ngày 29-10, lượng mưa cục bộ có nơi trên 250mm.

Chiều 26-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật cảnh báo, từ chiều tối mai 27-10 đến hết ngày 29-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cụ thể, từ chiều tối 27-10 đến ngày 28-10, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ đêm 28-10 đến ngày 29-10, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ trên 100mm trong vòng 3 giờ, có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Mưa lớn cũng làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc tại Trung bộ.

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây mưa lớn ở Trung bộ là tác động của không khí lạnh lệch Đông từ phía Bắc di chuyển xuống, kết hợp với các hình thế gây mưa đang hoạt động trong khu vực. Trong thời kỳ chuyển mùa, không khí lạnh có thể tương tác với dải hội tụ nhiệt đới, nhiễu động gió Đông trên cao hoặc vùng áp thấp, làm tăng hội tụ ẩm và gây mưa lớn kéo dài tại Trung bộ.

Đợt không khí lạnh lần này được dự báo hoạt động yếu. Tuy nhiên, mức độ mưa lớn tại Trung bộ còn phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các hình thế khí tượng và lượng hơi ẩm được vận chuyển từ biển vào đất liền.

Nam bộ mưa tăng trở lại từ ngày 27-10 Ảnh mây vệ tinh chiều 26-10 tại TPHCM và Nam bộ. Nguồn: Chụp lại màn hình Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, tại Nam bộ, mưa xuất hiện rải rác trong ngày 27-10, chủ yếu vào chiều và tối. Tuy nhiên, tại Lâm Đồng, Đồng Nai, TP Cần Thơ và Cà Mau, mưa chỉ xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích. Riêng Cà Mau và TP Cần Thơ có nơi mưa vừa. Các tỉnh, thành còn lại ít mưa hơn. Đến ngày 28-10, khi các nhiễu động gió trên cao hoạt động mạnh hơn, mưa có xu hướng gia tăng trên toàn khu vực Nam bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cũng cảnh báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới do kỳ triều cường bắt đầu từ rằm tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều trong đợt này có thể vượt báo động 3, gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực thoát nước kém.

Tin liên quan Triều cường tại Vũng Tàu có thể đạt 4,3m vào ngày 29 và 30-10

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