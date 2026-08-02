Mỹ, Israel tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran, thúc đẩy cơ hội đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ và Israel đã nhất trí tạm hoãn các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, với điều kiện các bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và giải quyết các vấn đề an ninh cốt lõi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social về quyết định hoãn tấn công Iran. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Washington và Tel Aviv đang cân nhắc tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran ngay trong cuối tuần.

Trước đó, theo CNN, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô “chưa từng thấy kể từ Thế chiến II” và cảnh báo sẽ tấn công Iran "rất mạnh”. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã đồng ý tạm dừng chiến dịch sau khi nhận được đề nghị từ Iran và một số nước Trung Đông nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Theo Tổng thống Donald Trump, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của thị trường dầu mỏ thế giới, đồng thời loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Ông khẳng định, Mỹ và Israel cùng cam kết theo đuổi mục tiêu này.

Trong khi đó, Iran tiếp tục cảnh báo đáp trả quyết liệt nếu Mỹ hoặc Israel phát động các cuộc tấn công mới, trong đó có thể nhắm vào lợi ích và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.

KHÁNH MINH