Thế giới

Lãnh đạo Mỹ - Israel gặp nhau giữa lúc căng thẳng

SGGPO

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-7 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Phòng Bầu dục vào ngày 28-7. Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Phòng Bầu dục vào ngày 28-7. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, tại cuộc gặp kín kéo dài gần 90 phút, hai nhà lãnh đạo chủ yếu trao đổi về cuộc chiến với Iran.

Tờ Times of Israel dẫn tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Netanyahu khẳng định đã có cuộc gặp tuyệt vời với Tổng thống Trump, đồng thời đánh giá đây là một trong những cuộc thảo luận hay nhất mà ông từng có với Tổng thống Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm căng thẳng giữa hai đồng minh. Hiện cả phía Mỹ và Israel đều chưa công bố thêm các chi tiết của cuộc hội đàm.

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HẠNH CHI

Từ khóa

Israel Mỹ Thủ tướng Benjamin Netanyahu Tổng thống Mỹ Donald Trump

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