UEF cảnh báo tình trạng mua bán thư mời lễ tốt nghiệp trên mạng xã hội

Trước thông tin mua bán thư mời lễ tốt nghiệp xuất hiện trên một số hội, nhóm sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) đã phát cảnh báo, đề nghị sinh viên và phụ huynh chỉ sử dụng thư mời do nhà trường phát hành, tránh bị các đối tượng lợi dụng nhu cầu tham dự buổi lễ để trục lợi.

Ảnh chụp màn hình Fanpage của Phòng Công tác sinh viên UEF (15h, ngày 19/8/2026). NHƯ Ý

Ngày 19-8, ThS Bùi Quang Đông, Trưởng phòng Công tác sinh viên UEF, cho biết khoảng hai ngày gần đây, đơn vị ghi nhận trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin trao đổi liên quan đến việc mua bán thư mời lễ tốt nghiệp của trường.

Theo ThS Bùi Quang Đông, những thông tin này chủ yếu xuất phát từ các tài khoản ẩn danh hoặc tài khoản ảo nên nhà trường chưa thể kiểm chứng danh tính người đăng cũng như tính xác thực của các giao dịch. Tuy nhiên, để phòng ngừa những tình huống đáng tiếc, Phòng Công tác sinh viên đã chủ động phát cảnh báo đến toàn thể sinh viên.

“Hiện nhà trường chưa nhận được phản ánh cụ thể về trường hợp sinh viên hoặc phụ huynh bị lừa khi mua thư mời lễ tốt nghiệp”, ThS Bùi Quang Đông thông tin.

Theo quy định của UEF, mỗi sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp được nhận một thư mời dành cho hai người thân vào hội trường, không bao gồm bản thân sinh viên tốt nghiệp. Số lượng thư mời do ban tổ chức phát hành tương ứng với số sinh viên đăng ký tham dự, nhằm bảo đảm phù hợp với sức chứa của địa điểm tổ chức cũng như phục vụ chu đáo công tác đón tiếp.

Niềm vui của tân cử nhân UEF cùng gia đình trong lễ tốt nghiệp.

Thư mời được phát hành dưới dạng bản giấy, có đóng dấu kiểm soát của địa điểm tổ chức là Nhà hát Hòa Bình. Khi đến dự lễ, người thân phải đi cùng sinh viên và thực hiện việc kiểm tra theo quy định của ban tổ chức. Vì vậy, thư mời mua lại hoặc không có nguồn gốc rõ ràng chưa chắc được chấp nhận tại cửa hội trường.

Đại diện UEF cho biết việc giới hạn số người thân tham dự không chỉ xuất phát từ sức chứa của hội trường mà còn nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng tổ chức. Với số lượng sinh viên tốt nghiệp lớn, nếu phát hành thư mời vượt quá khả năng phục vụ, việc đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi và điều hành buổi lễ có thể bị ảnh hưởng.

Trước thời gian diễn ra lễ tốt nghiệp khoảng một tuần, ban tổ chức sẽ tổ chức sinh hoạt, phổ biến các quy định và hướng dẫn cần thiết cho sinh viên. Nội dung này bao gồm quy trình tham dự, cách sử dụng thư mời và những cảnh báo an toàn dành cho sinh viên cùng gia đình.

Nhà trường cũng thực hiện điểm danh và đối chiếu thông tin tại lễ tốt nghiệp. Thời gian qua, UEF chưa ghi nhận trường hợp sử dụng thư mời không hợp lệ. Tuy nhiên, sinh viên và phụ huynh được khuyến cáo không mua thư mời từ các tài khoản trên mạng xã hội, nhất là tài khoản ẩn danh; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ người bán và không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.

Đối với trường hợp sinh viên mua bán hoặc chuyển nhượng thư mời nhằm mục đích trục lợi, Phòng Công tác sinh viên sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của trường để xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

“Lễ tốt nghiệp là ngày trọng đại của sinh viên và gia đình. Việc mua bán thư mời không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tiền mà còn có thể khiến người mua không được vào hội trường, làm ảnh hưởng đến niềm vui của các tân cử nhân”, đại diện nhà trường lưu ý.

UEF đề nghị sinh viên và người thân theo dõi thông tin trên các kênh chính thức, chỉ sử dụng thư mời do nhà trường trực tiếp phát hành và liên hệ Phòng Công tác sinh viên khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu rao bán, làm giả hoặc lợi dụng thư mời lễ tốt nghiệp để trục lợi.

CÔNG CHƯƠNG