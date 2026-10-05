Giải mã bí mật tuổi trung học cùng chuyên gia

Chương trình mong muốn khi các em đối diện với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống thì sự cân nhắc sẽ là điều quan trọng, để từ đó lựa chọn được những giải pháp phát triển bản thân và tương lai

Gần 900 học sinh của Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM tham dự chương trình giao lưu tư vấn học đường mang tên “Bí mật tuổi chúng mình”, do ấn phẩm Mực Tím thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Công ty Bayer Việt Nam tổ chức ngày 5-10.

Các em học sinh Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM chia sẻ quan điểm cá nhân. ẢNH: HỒNG ĐÀO

Trái với chủ đề có từ khóa “bí mật” gợi cảm giác e dè, ngần ngại, không khí chương trình lại sôi động, cuồng nhiệt từ đầu đến cuối. Đã có hàng chục ý kiến chia sẻ và những cánh tay giơ lên không ngớt qua sự dẫn dắt duyên dáng, hài hước, sâu sắc của Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM và BS CKI Lê Trần Xuân Mai, Khoa Kế hoạch hóa Gia đình, Bệnh viện Hùng Vương.

Nhiều cảm xúc được chia sẻ

Đầu chương trình, cả khán phòng bị cuốn theo các câu hỏi lý thú và thiết thực của Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Những vấn đề, tình huống thường gặp ở tuổi teen nhưng không phải dễ xử trí được nêu ra, như người yêu đòi biết mật khẩu điện thoại, đòi chứng minh tình yêu hay khả năng xao nhãng việc học khi yêu. Các em thoải mái chia sẻ góc nhìn riêng với các câu hỏi: “Hai người yêu nhau thì ôm hôn là chuyện bình thường?”…

Phần chia sẻ của Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A được các em thích thú. ẢNH: HỒNG ĐÀO

Ngoài ý kiến “Tuổi học sinh thì phải ưu tiên học hành”, cũng có những bạn xem rung động ở tuổi học sinh là cảm xúc bình thường, tự nhiên và không nên ngăn lại nhưng cần tỉnh táo. Có bạn dè dặt nêu ý kiến: Có thể đây chưa phải tình yêu đích thực với những cam kết dài lâu mà chỉ là những rung động đầu đời nhất thời, có thể đưa đến những nguy cơ nếu không dừng đúng lúc.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng, qua cách các em chia sẻ những tâm tư, vướng mắc và nêu quan điểm của mình, có thể thấy các em thực sự rất quan tâm đến câu chuyện của bản thân và vấn đề về cảm xúc ở độ tuổi mình. Các em nêu những thắc mắc cần giải mã để có thể có được một đời sống tâm lý cũng như sự chăm sóc bản thân hợp lý hơn, khoa học hơn.

Các em học sinh Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM chụp ảnh cùng ban tổ chức. ẢNH: THẢO NGỌC

“Chúng tôi hy vọng những chương trình thế này sẽ cho các em một tinh thần cốt lõi là sự chủ động để các em có thể tiếp cận những nguồn thông tin chính thống. Khi các em đối diện với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống thì sự cân nhắc sẽ là điều quan trọng, các em sẽ phải dừng lại để có thể cân, đo, đong, đếm. Từ đó lựa chọn được những giải pháp phát triển bản thân, phát triển tương lai một cách tốt hơn và an toàn hơn”, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM, phát biểu tại chương trình. ẢNH: THẢO NGỌC

Cô Nguyễn Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM, cho rằng: “Đây là cơ hội để các em được trang bị thêm rất nhiều kiến thức và có được kỹ năng phòng vệ bản thân. Các em có quan điểm cũng như cái nhìn đúng đắn về “Bí mật tuổi chúng mình”, về những vấn đề tâm sinh lý, phát triển của tuổi vị thành niên hiện tại. Tôi rất vui khi có nhiều phụ huynh đã cùng đến tham dự chương trình, lắng nghe tâm tư các con và rút tỉa những kinh nghiệm để hành trình làm cha mẹ nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn”.

Đừng ngại hỏi khi gặp vấn đề “khó nói”

Theo BS CKI Lê Trần Xuân Mai, tuổi dậy thì kéo theo nhiều thay đổi cả về thể chất, tâm lý và cảm xúc. Những băn khoăn về cơ thể, tình cảm, tình dục hay sức khỏe sinh sản là điều bình thường. Điều quan trọng là học sinh cần có kiến thức đúng và biết tìm đến nguồn thông tin đáng tin cậy thay vì tự tìm hiểu trên mạng xã hội.

BS CKI Lê Trần Xuân Mai chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: THẢO NGỌC

Một trong những tình huống bác sĩ thường gặp là học sinh mang thai ngoài ý muốn. Việt Nam có tỷ lệ phá thai ở thanh thiếu niên đứng hạng 20 thế giới (300-400.000 ca/năm), trong đó 60%-70% ca phá thai là ở độ tuổi học sinh, sinh viên. Bà chia sẻ, điều đầu tiên cần làm là bình tĩnh và tìm đến cơ sở y tế có chuyên môn để được tư vấn, thăm khám và lựa chọn hướng xử trí phù hợp; tuyệt đối không tự tìm đến những cơ sở không bảo đảm an toàn hoặc tự ý sử dụng thuốc.

BS CKI Lê Trần Xuân Mai: “Các em không cần phải tự mình giải quyết mọi vấn đề. Khi có điều gì bất thường hoặc không biết nên làm gì, hãy tìm đến người lớn đáng tin cậy và nhân viên y tế. Hỏi đúng người, tìm đúng nguồn thông tin sẽ giúp các em tránh được những quyết định có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và tương lai”

BS CKI Lê Trần Xuân Mai cũng lưu ý, các em cần hiểu rằng quan hệ tình dục phải dựa trên sự tự nguyện và tôn trọng. Khi chưa sẵn sàng, học sinh hoàn toàn có quyền nói “không” và đặt ra giới hạn của mình. Người thực sự tôn trọng và yêu thương sẽ tôn trọng quyết định đó, thay vì gây áp lực hoặc yêu cầu đối phương phải “chứng minh tình yêu”.

Em Lê Ngọc Hải Yến, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM, cho rằng, chuyên đề “Bí mật tuổi chúng mình” mang đến nhiều kiến thức thiết thực về sức khỏe sinh sản, giới tính và cách bảo vệ bản thân. Em ấn tượng với không khí cởi mở của buổi giao lưu, khi học sinh có thể mạnh dạn đặt câu hỏi, chia sẻ những điều còn băn khoăn để được chuyên gia giải đáp.

Các em học sinh còn được giao lưu cùng ca sĩ Đặng Hồng Hải. ẢNH: THẢO NGỌC

Điều khiến nữ sinh này bất ngờ là một số kiến thức về phòng tránh thai và bảo vệ sức khỏe sinh sản. “Có những kiến thức tưởng như quen thuộc nhưng hôm nay em mới hiểu rõ hơn. Em nghĩ học sinh cần được trang bị những kiến thức này sớm để biết cách bảo vệ bản thân”, Hải Yến bày tỏ.

Các em thích thú khi được giao lưu cùng thần tượng. Ảnh: THẢO NGỌC

Dịp này, các em còn được giao lưu cùng ca sĩ Đặng Hồng Hải - người đã có nhiều năm học tập và thực tập tại Hàn Quốc. Nam ca sĩ từng xuất hiện trong Chương trình Tinh hà say hi, anh được chú ý nhờ khả năng trình diễn và giao tiếp tiếng Hàn.

Theo kế hoạch, trong tháng 10-2026, chương trình sẽ đến với Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Nguyễn Hiền, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (TPHCM) với sự tham gia của 1.000-1.200 học sinh/điểm trường.

HỒNG ĐÀO - DIỆU HIỀN