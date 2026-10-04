Báo Sài Gòn Giải Phóng trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam" tại TP Cần Thơ

Ngày 4-10, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Thành đoàn Cần Thơ và Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Lễ trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam” năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; bà Lê Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ; đại diện Văn phòng Thành ủy Cần Thơ; Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 40 suất học bổng "Vì tương lai Việt Nam" tại TP Cần Thơ

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao học bổng cho các em

Học bổng "Vì tương lai Việt Nam" là một chương trình của ấn phẩm Mực Tím - Báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng hành cùng học sinh THPT cả nước từ năm 1995.

Đến nay, chương trình đã trao hàng chục ngàn suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng "bền ý chí, giàu nghị lực" trên con đường học vấn.

Đại biểu và đông đảo học sinh tại buổi lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", ngày 4-10

Tại buổi lễ, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền trao 40 suất học bổng (trị giá 5 triệu đồng/suất) cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn TP Cần Thơ.

Em Huỳnh Ngọc Mai (lớp 11A13, Trường THPT Hoàng Diệu) chia sẻ, cha bỏ đi khi em còn rất nhỏ, đến 5 tuổi thì mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Từ đó, em sống cùng bà ngoại và bà đang chống chọi với căn bệnh ung thư.

"Mỗi ngày, em vừa học vừa đi làm thêm ở quán cà phê. Em quyết tâm theo đuổi con đường đến đại học của mình", Mai xúc động, cho biết suất học bổng "Vì tương lai Việt Nam" từ Báo Sài Gòn Giải Phóng là sự động viên rất lớn, tiếp thêm nghị lực để em bước tiếp.

Các em học sinh nhận học bổng tại chương trình, chia sẻ về hành trình vượt qua nghịch cảnh để phấn đấu học tốt

Em Nguyễn Ngọc Ánh Dương (lớp 12A2, Trường THPT Thốt Nốt) chia sẻ, mẹ qua đời do tai nạn giao thông, cha tảo tần làm đủ nghề để nuôi 3 chị em Dương.

Dương luôn cố gắng học hành chăm chỉ, dặn lòng không được gục ngã vì hoàn cảnh khó khăn. "Học bổng hôm nay giúp em rất nhiều trong trang trải chi phí học tập và là nguồn động lực rất lớn để em tiến bước", Dương nói.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại lễ trao học bổng

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Khắc Cường hy vọng học bổng "Vì tương lai Việt Nam" sẽ giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực chinh phục ước mơ.

Các em học sinh nhận học bổng tại chương trình

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường chia sẻ, hơn 30 năm qua, hành trình học bổng đã tích cực nâng đỡ nhiều học sinh trưởng thành. Từ năm 2013, Quỹ học bổng "Vì tương lai Việt Nam" nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Đến nay, ấn phẩm Mực Tím - Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Bình Điền trao gần 5.000 suất học bổng, tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng đến học sinh cấp THPT tại nhiều địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc.

TUẤN QUANG - HỒNG THẮM